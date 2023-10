/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Účastníka České fotbalové ligy žen, tým ABC Braník, přivítaly za teplého slunečného počasí o svátečním čtvrtku v prvním kole Poháru FAČR žen divizní fotbalistky SK Klatovy 1898. A i když domácí ze hřiště na Rozvoji odcházely v roli poražených, nutno podotknout, že rozhodně v duelu nehrály druhé housle. S hostujícím týmem, kterému nechybí fotbalovost, klatovské hráčky herně statečně držely krok, akorát gólů střílely více zkušenější Pražandy.

Pohár žen FAČR, 1. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - ABC Braník 1:4 (1:2). | Foto: Yvetta Chmelová

Projevila se jejich větší zkušenost v dotahování akcí a využívání zaváhání soupeřek. Tady se lámal pomyslný chléb. Pro Klatovačky byl pohárový duel především cennou zkušeností, z postupu do dalšího kola se radoval Braník.

Hned v deváté minutě hry zlikvidovala obrovskou tutovku hostující fotbalistky Terezy Zrůbkové výborná klatovská gólmanka Jitka Löffelmannová, která soupeřce vyškrábla míč z pod nohou. Ve 20. minutě ale zkušený Braník potrestal hrubou chybu domácích, které využila Kristýna Jarolímková – 0:1.

Pohár žen FAČR, 1. kolo: SK Klatovy 1898 - ABC Braník 1:4 (1:2).Zdroj: Yvetta Chmelová

32. minuta přinesla obrovskou radost do tábora domácích. Julie Chobotová zatáhla míč po levé straně až k bráně hostů, její pokus gólmanka Braníku Aneta Jindrová přizvedla, ale nezastavila, a k míči se tak dostala Lucia Elisabeth Dubská, která míč uklidila do zívající brány. Jenomže za chvíli domácí fotbalistky doplatily na nedůraz v defenzivě a gólem do šatny se ve 39. minutě hostující tým dostal znovu do vedení, když se do listiny střelkyň zapsala Eliška Stará.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Po změně stran se obraz hry nezměnil. Herně domácí hráčky se soupeřkami držely krok, ale v zakončování vypracovaných akcí se projevila větší zkušenost Pražanek. V 70. minutě klatovská brankářka bravurně vytáhla jedovatou střelu na roh. Této standardky pak hostující tým využil k navýšení vedení, když hlavou míč šikovně škrtla a usměrnila do sítě nikým neatakovaná Kristýna Jarolímková.

Pohár žen FAČR, 1. kolo: SK Klatovy 1898 - ABC Braník 1:4 (1:2).Zdroj: Yvetta Chmelová

Snížit v 79. minutě hry mohla klatovská Lucia Elisabeth Dubská, která tak mohla oslavit své osmnácté narozeniny druhou trefou, ale souboj tváří v tvář s hostující brankářkou prohrála. Míč vyražený gólmankou se k Dubské dostal znovu, ale ani napodruhé míč do sítě neprošel, z brankové čáry jej vykopla hráčka Braníku. V 90. minutě podtrhla konečný účet zápasu hostující Hana Limbergová, která se prosadila po rohovém kopu, byť bránila gólmance bez povšimnutí sudích brankářce Klatov Jitce Löffelmannové ve hře.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Sice jsem dala gól, mám z něj radost, ale tu přebíjí fakt, že jsme mohly dosáhnout na lepší výsledek. A já jsem mohla klidně dát víc gólů. Hlavně mě mrzí ten samostatný únik, dala jsem si míč na špatnou nohu, a tak to dopadlo, jak to dopadlo, bohužel,“ štvalo autorku jediného gólu klatovského družstva Luciu Elisabeth Dubskou, která v den pohárového duelu slavila osmnáctiny.

„Ale myslím si, že jsme hrály celkem dobře, oproti jiným zápasům s divizními soupeřkami určitě. Ale utkaly jsme se zkušenými hráčkami, které hrály fotbal, a to nám vyhovuje. Škoda chyb, které jsme vyrobily, a které tak zkušený tým z vyšší soutěže prostě umí potrestat,“ konstatovala dnes už plnoletá dravá útočnice Klatov. „I když díky Poháru FAČR máme teď hodně nabitý program, byl to pro nás přínosný zápas, zase další dobrá fotbalová zkušenost,“ podotkla Lucia Elisabeth Dubská. Ta se s týmem připravuje na další divizní utkání, které klatovské fotbalistky čeká už v neděli 1. října od 14.30 hodin na hřišti Blatné.

SK Klatovy 1898 - ABC Braník 1:4

Poločas: 1:2. Branky: 32. Dubská – 20. a 70. Jarolímková, 39. Stará, Limbergová. Rozhodčí: Petličarovský - Kopecký, Kortán. ŽK: 0:1 (86. Stará). Diváci: 50. Hřiště: Rozvoj, Klatovy - tráva. Sestava SK Klatovy 1898: Löffelmannová – Farná, Ulrychová, Hrachová, Voráčová, Kaslová, Rajalová, Presslová, Chobotová, Hofmeisterová, Dubská. Střídající hráčky: Čubanová, Petrželková, Müllerová. Trenér: Jiří Pytel. Sestava ABC Braník: Jindrová - Karolína Jarolímková, Kristýna Jarolímková, Limbergová, Hlaváčková, Svitáková, Stará, Pokorná, Saidlová, Zrůbková, Hašková. Střídající hráčky: Váňová, Hrubá, Martínková, Fischerová. Trenér: Martin Hauft.

FOTO: Ragbisté přehráli společný tým Liberce a béčka Petrovic, podívejte se