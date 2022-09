Hned od úvodního hvizdu hlavního sudího Pavla Bartůňka měly fotbalistky z Klatov více ze hry, ale byly to hráčky Borovan, které otevřely skóre zápasu. V osmé minutě hry utekla po lajně Eva Němcová a dostala domácí do vedení.

1. kolo divize C ženy: TJ Calofrig Borovany – SK Klatovy 1898 2:7Zdroj: Yvetta Chmelová

Poté se hrálo hlavně na polovině domácích, na druhou stranu se hra přelila jen sporadicky, ovšem z převahy Klatovanky nedokázaly nic vytěžit. Nejslibnější byl pokus kapitánky Markéty Rajalové, který v 20. minutě pálila mimo prostor tří tyčí. Otřepané klišé „nedáš-dostaneš“ se potvrdilo záhy, kdy domácí hráčky ve 24. minutě využily chyby Klatov a zvýšily na rozdíl dvou branek gólem Martiny Vonkové. Byla to ledová sprška pro nováčka soutěže, který udával tempo hry, ale nedokázal šance přetavit v gólový úspěch.

Gól, nebo trapas. Nic mezi tím moje pravačka neumí, culí se fotbalista Brabec

Fotbalistky v červených dresech ovšem zbraně nesložily, naopak – přidaly na aktivitě a odměnou jim byl kontaktní gól, o který se ve 36. minutě hry postarala rychlonohá Julie Chobotová. Té míč do nebezpečného prostoru před bránou Borovan naservírovala Petra Čubanová.

1. kolo divize C ženy: TJ Calofrig Borovany – SK Klatovy 1898 2:7Zdroj: Yvetta Chmelová

Ani pak Klatovy nepolevily, ale ne a ne vstřelit gól, který by znamenal srovnání skóre. Akce střídala akci, ale Klatovačky dobývaly svatyni domácích marně. Do listiny střelkyň se mohly zapsat Ivana Nagyová, Natálie Pešlová, Markéta Rajalová, Marcela Voráčová, Kristýna Jančová, podruhé Julie Chobotová i Petra Čubanová, ale z žádného nebezpečně vypadajícího mráčku nezapršelo.

VIDEO: Preslův gól z vlastní poloviny a další tři fíky. Klatovy koncertovaly!

Posledně jmenované se to povedlo až ve druhém poločase - v 59. minutě hry. Klatovská útočnice si narazila míč se spoluhráčkou Ivanou Nagyovou a zleva prostřelila brankářku Borovan Adélu Pufferovou. Vyrovnávací trefa byla impulsem k další akci, při níž se v 62. minutě vyplatil důraz ve skrumáži před bránou Petře Čubanové. A ta tak dostala tým Klatov do vedení.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poté opět šance střídala šanci, ale ujala se až ta z 69. minuty, kdy Natálie Presslová našla vpravo Kláru Malou, a ta se trefila pěkně pod břevno. V 75. minutě měly šanci držet gólově krok s hostujícím týmem Borovany, ovšem míč po parádním přímém kopu orazítkoval jen břevno klatovské svatyně.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Záhy mohla zvýšit náskok Klatov Ivana Nagyová, která se na polovině hřiště vydala na úprk, ale nedokázala svoje brilantní sólo úspěšně zakončit, protože trefila jen gólmanku. V 77. minutě navýšila vedení klatovské družstva aktivní Petra Čubanová, která pěkně uklidila míč k pravé tyči a zkompletovala svůj hattrick. Netřeba říkat, že klatovská pokladní si úsměvem ve tváři mnula ruce.

Zdroj: Yvetta Chmelová

V 82. minutě využila situace Natálie Pešlová a nedala přesnou střelou k levé tyči domácí gólmance šanci. Pět minut před koncem utkání pečetila zasloužené vítězství Klatov Petra Čubanová, která se zmocnila míče na polovině hřiště, zařadila na vyšší rychlostní stupeň, čímž setřásla pronásledovatelky, a svůj únik zakončila pěkným gólem. Byl to její čtvrtý zásah v utkání a sedmý týmu Klatov.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Zaspali jsme začátek utkání, ale pak jsme na hřišti dominovali. Bohužel jsme v prvním poločase dostali pěknou lekci z produktivity. My jsme hráli na polovině soupeře a vytvářeli si šance, ale soupeř dvakrát utekl a dostal se do dvoubrankového vedení. Naštěstí jsme ještě v první půli vstřelili kontaktní gól. Po přestávce jsme byli jasně lepší a začali jsme proměňovat i šance,“ uvedl k úvodnímu mistrovskému duelu na jihu Čech jeden z dvojice trenérů žen SK Klatovy 1898 Václav Míka.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Byli jsme fotbalovější, běhavější. Předvedli jsme velmi dobrý kolektivní výkon. Jsem spokojený, byť je pořád co zlepšovat,“ dodal kouč, podle kterého je vydařený start do divizní soutěže tou nejlepší pozvánkou na domácí vystoupení jeho svěřenkyň. „Všechny srdečně zveme do Klatov na hřiště na Rozvoji v neděli 11. září, kdy od 14 hodin hostíme jihočeskou Kaplici. Přijďte fandit, budeme vás potřebovat,“ láká Míka na souboj 2. kola divizní skupiny C.

TJ Calofrig Borovany – SK Klatovy 1898 2:7

Poločas: 2:1. Branky: 8. Eva Němcová, 24. Martina Vonková – 36. Julie Chobotová, 59. Petra Čubanová, 62. Petra Čubanová, 69. Klára Malá, 77. Petra Čubanová, 82. Natálie Pešlová, 85. Petra Čubanová. Rozhodčí: Pavel Bartůněk – Jiří Bouchal, Karel Zevl. ŽK: 0:1 (78. Valentýna Němcová). Diváci: 56.

Zdroj: Yvetta Chmelová

TJ Calofrig Borovany: Pufferová – Vanatová, Haberlová, Benešová, Benedová, Káplová, Vyslužilová, Pomijová, Šalounová, Konopová, Němcová. Střídaly: Zemanová, Šímová, Vonková, Váchová. Trenér: Václav Beneda.

SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Farná, Hrachová, Rovňanová, Voráčová, Rajalová, Kaslová, V. Němcová, Chobotová, Kováříková, Čubanová. Střídaly: Röschelová, Nagyová, Pešlová, Jančová, Dubská, Presslová, Malá. Trenéři: Václav Míka a Radek Smolík.