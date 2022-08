FOTO, VIDEO: Klatovské fotbalistky přehrály Blatnou, dva góly dala Chobotová

/FOTOGALERIE, VIDEO, REPORTÁŽ, OHLAS/ Zatímco své úvodní utkání v letní přípravě vysoko prohrály s dorosteneckým výběrem dívek ligové Viktorie Plzeň do 18 let, tak ve druhém souboji už byly úspěšné. Fotbalistky SK Klatovy 1898, které se pod vedením trenérů Václava Míky a Radka Smolíka chystají na historicky první soutěžní sezonu (Česká divize, skupina C), zvítězily v neděli odpoledne na půdě Blatné 3:2.