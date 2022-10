Horký favorit na postup do vyšší soutěže, který si na posun o patro výš vydatně brousil zuby již v předcházející sezoně, zavítal v utkání čtvrtého divizního kola na Rozvoj nováčka z Klatov. Klatovanky si byly vědomé kvalit soupeřek z jihočeské metropole, ale v žádném případě bitvu předem nevzdaly. Ba naopak.

Začaly ve svižném tempu a hned v úvodu si Valentýna Němcová došla pro faul před velkým vápnem. Martina Rovňanová ale míč z přímého kopu poslala jen do náruče pozorné hostující gólmanky Edity Cimrhanzlové. Vzápětí hostující hráčky předvedly, jak rychle umí kombinovat a dostat se k bráně soupeřek, ale centr zprava Aleny Peckové její nabíhající spoluhráčka Nikola Procházková v malém vápně pouze škrtla špičkou kopačky a míč tak svévolně doputoval mimo bránu.

Svou rychlost poté předvedla českobudějovická Simona Jandová, její pokus však klatovská brankářka Marie Hofmeisterová nohou vyrazila a z následné dorážky míč jen přeletěl svatyni. Rychlonohá Jandová dělala defenzivě domácích velké množství starostí, ale proti změně skóre byla pozorná brankářka Klatov.

Ovšem ve 13. minutě hry dotlačila mezi tři tyče vše, co i jí stálo v cestě hostující Nikola Procházková. Dotlačila až za brankovou čáru padající domácí hráčku Magdalenu Hrachovou, a to i s míčem. Dynamo vedlo 1:0. Hned po rozehrávce obraly domácí o míč českobudějovické útočnice, ale brankářka Hofmeisterová byla pozorná a slibnou příležitost soupeřek zneškodnila.

Domácí fotbalistky hnané skvělými fanoušky se osmělily v 17. minutě, kdy kuličku na polovině hostů doběhla kapitánka Petra Čubanová, chtěla udělat kličku vybíhající gólmance, ta ale šikovně padla klatovské zkušené kanonýrce pod nohy a míč jí zabavila do své moci. Poté opět dost zatápěla klatovské defenzivě hostující rychlonohá útočnice Simona Jandová, ale úspěšnému zakončení zabránily klatovské bojovnice v čele s chytačkou míčů v kleci.

Hrálo se převážně na polovině Klatov, jihočeský tým nenechal domácí defenzivu ani na chvíli vydechnout. Deset minut před přestávkou alespoň na okamžik dostala Klára Hessová míč blíže k bráně Dynama, ale u něj byla dříve než domácí Lucia Elisabeth Dubská výborně připravená brankářka. O pár minut později se situace opakovala, Hessová pasem vybídla Dubskou, ale dřív u balonu byla opět gólmanka Českých Budějovic.

A pak zase pokračoval nápor favoritek. Při jednom z útoků zastavila klatovská obrana faulem ve vápně unikající Karolínu Vaňkovou a hlavní sudí Radim Koura nařídil pokutový kop. Ten ve 45. minutě proměnila aktivně hrající Jandová.

Obraz hry se nezměnil ani po obrátce a ve 48. minutě hry, kdy domácí hráčky propadly ve středu hřiště, zvýšila na rozdíl čtyř branek Nikola Procházková, která tak završila svůj hattrick. Ano: klatovské fotbalistky se snažily, bojovaly a především houževnatě bránily. Ale skvěle hrající soupeřky i přes obrovské úsilí domácích dál navyšovaly svůj náskok. V 54. minutě se ještě povedlo odvrátit nebezpečí gólmance Marii Hofmeisterové ve spolupráci s obránkyní Marcelou Voráčovou, ale k odraženému míči se nejrychleji dostala Karolína Vaňková, která míč uklidila do sítě Klatov.

V 59. minutě předvedly hostující hráčky, že v jednoduchosti je krása i účinnost. Z autu na své polovině totiž rychle po několika málo dotecích přenesly hru na pravou stranu na polovině domácích a střelou ke vzdálenější tyči nedala v půl hodinky před koncem hry gólmance šanci Alena Pecková – 0:6.

Klatovské hráčky vystrkovaly růžky jen sporadicky, ale z jejich akcí příliš strachu nešlo. V poklidu je eliminovala hostující defenziva nebo pozorná gólmanka. A tak nevyšlo zakončení Kláře Hessové ani Petře Čubanové. V sedmdesáté minutě zahřálo u srdíčka gesto a smysl pro fair-play v podání klatovské fotbalistky Valentýny Němcové. Po jejím upřesnění situace zrušil hlavní sudí rohový kop Klatov a od brány rozehrávaly v pohodě hrající Jihočešky.

Klatovanky se dál snažily, ale dění na hřišti připomínalo spíš hru kočky s myší. A závěrečná desetiminutovka byla pro domácí tým doslova hororová. Inkasoval v ní čtyři góly. V 81. minutě se míč od tyče odrazil k Nele Osouchové a ta nezaváhala, v 84. minutě prudkou střelu Simony Jandové sice klatovská gólmanka nadzvedla, ale míč jí zapadl za záda. V 88. minutě se v závaru ve vápně nejpohotověji zorientovala Tereza Školková a byť uklouzla, dokázala dát gól. Minutu před závěrečným hvizdem hlavního sudího pak podtrhla účet na konečnou desítku střelou ke vzdálenější tyči Kristýna Skálová.

I přes vysokou porážku se výborně činila v bráně Klatov Marie Hofmeisterová, která svými zákroky zabránila ještě tučnější nadílce. Snahu a bojovnost nelze upřít ani jedné klatovské hráčce, které měly opět velkou podporu fantastických fanoušků. Jenomže kvalitní favorit z jihu Čech, který naděluje všem soupeřkám v divizní skupině C, byl nad jejich síly. Ovšem z tábora klatovského nováčka dál zní odhodlaně: Jedeme dál!

„Favorit jasně potvrdil svou roli. Zpočátku jsme se se soupeřkami snažili držet krok, ale postupem času byl znatelný rozdíl a byla vidět větší kvalita zkušeného týmu Českých Budějovic. Našim hráčkám patří ovšem dík, že do utkání daly co mohly, ale tentokrát to prostě nestačilo,“ uznal trenér klatovských fotbalistek Václav Míka. „Určitě bude dobré si z utkání nějaké poznatky odnést, ale jinak musíme tuhle porážku rychle hodit za hlavu a soustředit se na další důležité boje, které nás teď čekají,“ dodal závěrem sedmačtyřicetiletý kouč.

Jeho družina klesla po druhé porážce v řadě na průběžné páté místo devítičlenné tabulky, ale výš Klatovanky mohou postoupit už v sobotu, kdy hrají další zápas. Od 15.30 hodin změří síly s domácím Táborskem, které ve 4. kole vyhrálo v Blatné 4:1 a v tabulce mu patří třetí příčka. Má ovšem o pouhý bod více než Západočešky, a tak se očekává relativně vyrovnaná partie.

SK Klatovy 1898 - SK Dynamo České Budějovice 0:10

Poločas: 0:3. Branky: 13., 23. a 48. Procházková, 45. z penalty a 84. Jandová, 54. Vaňková, 59. Pecková, 81. Osouchová, 88. Školková, 89. Skálová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Koura – Muknšnábl, Rútová. Diváci: 100. SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Farná, Hrachová, Nagyová, Voráčová – Rovňanová, Kaslová, Němcová, Baumannová, Hessová – Čubanová. Střídající: Pešlová, Kováříková, Dubská, Presslová, Malá, Müllerová. Trenéři: Václav Míka a Radek Smolík. SK Dynamo České Budějovice: Cimrhanzlová – Procházková, Školková, Johnová, Jandová, Kešnerová, Čondlová, Hrubá, Skálová, Pecková, Koubová. Střídající: Stropková, Osouchová, Kubíčková, Divoká, Vaňková. Trenér: Aleš Hanzlík.

