Ale Západočešky pohárové klání nakonec prohrály. Na domácím hřišti nestačily na jihočeské Hradiště, jemuž podlehly těsně 1:2. Soupeřky přitom daly vítěznou branku až tři minuty před koncem zásluhou střelkyně Němečkové. „Bylo to nešťastné utkání. Když jsme si vytvořili velký tlak i šance, nedokázali jsme je bohužel proměnit. A po našich dvou chybách jsme inkasovali. Celý tým bojoval, ale tentokrát to nestačilo. Rozhodně jsme nebyli horším týmem,“ posteskl si po zápase jeden z trenérů klatovských žen Václav Míka.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Po opatrném začátku obou týmů první potlesk fantastického klatovského publika sklidila akce domácích fotbalistek, na jejímž konci byla v 15. minutě hry Valentýna Němcová. Ovšem míč se za brankovou čáru nedostala. Vzápětí zahrozily na opačné hřiště hosté, ale Marie Valvodová se z těžkého úhlu netrefila podle představ - průběžný výsledek tak zůstal jako na začátku boje.

Zdroj: Yvetta Chmelová

35. minuta přinesla obrovskou šanci Klatov. Petra Čubanová vybojovala míč na levé straně v útočném pásmu a naservírovala jej před bránu, kde z první zakončovala Lucia Elisabeth Dubská. Ale míč orazítkoval jen tyč klece a pak si to zamířil po brankové čáře dál, tam jej ale lapila hostující gólmanka.

FOTO, VIDEO: Klatovské fotbalistky přehrály Blatnou, dva góly dala Chobotová

Příležitost otevřít skóre divácky atraktivního duelu měla následně i klatovská Natálie Pešlová, ale na brankářku Hradiště nevyzrála. Právě zmiňovaná Pešlová se ocitla v další slibné příležitosti výsledkově vyrovnaného boje, a která rozburácela početné a skvělé publikum na ikonickém klatovském hřišti Rozvoj.

Skvěle hrající Petra Čubanová ukličkovala dvě protihráčky Hradiště na levé straně velkého vápna, nacentrovala míč do středu hřiště, jenomže Pešlová nedokázala míč usměrnit do brány. Pak se opět po delší odmlce připomněly fotbalistky z Hradiště, ovšem pozorná gólmanka Klatov Marie Hofmeisterová nedovolila Alexandře Šimákové skórovat.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Fantastické publikum, které neuvěřitelně hnalo dopředu klatovské fotbalistky, burácelo a dělalo neskutečný rambajs při každé jejich akci a které je vždy odměňovalo velkým potleskem, se tak branky v prvním poločase nedočkalo. A tak se po změně stran začínalo prakticky od začátku – od nuly.

Po změně stran už branky padaly, ta rozhodující na konci

Fanoušky zvedla ze sedadel hned ve 47. minutě Petra Čubanová, která se hladově prokousala středem pole před bránu Jihočešek a viděla vyběhnutou brankářku Leonu Michalcovou, zkušeným způsobem zvedla balon a chtěla ji přelobovat. Jenomže strážkyně hostující krychle mrštně vyskočila do velké výšky, konečky prstů zpomalila její pokus a míč pak pohotově na zemi ukryla do své náruče. V ten moment to to v nadupaných ochozech jen tak zahučelo.

Zdroj: Jindřich Schovanec

Poté to podobně zkusila i klatovská Julie Chobotová, ale jejímu zakončení chyběla potřebná přesnost. Tento tlak nedokázaly Klatovačky přetavit v gól, a tak přišla 64. minuta střetu. A pro Klatovy byla hodně smolná.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Jejich soupeřky zahrávaly rohový kop, nutno podotknout, že Michaele Siiterové se kop hodně povedl, protože ve snaze uklidit míč do bezpečí, jej jedna z klatovských hráček uklidila do vlastní sítě. Vlastenec jako vyšitý z biografie bývalého anglického reprezentanta a stopera Liverpoolu Jamieho Carraghera. Hradiště se tak s neuvěřitelnou dávkou štěstím ujalo vedení.

Když tělo řekne dost. Klatovy mi přirostly k srdci, vyznal se končící Pavlovič

Domácí to ale nepoložilo, naopak vytvářeli si slibné šance, ale buď jim chyběla přesnost či lepší zakončení. Až v 75. minutě Petra Čubanová ze středu hřiště vybídla k brejku zprava nabíhající Julii Chobotovou. Ta míč zatáhla blíže k bráně, gólmanka sice její úmysl přečetla, ale klatovská rychlonožka si kuličku zkušeně posunula z jejího dosahu a pak s klidem zavěsila do už zcela odkryté svatyně. Obrovská radost zavládla jak na hřišti, tak v publiku.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Následně se hra přelévala ze strany na stranu, své týmy ale podržely obě gólmanky. Jenomže pak přišel druhý smolný okamžik zápasu z pohledu domácích Klatov. Po chybě se v 87. minutě hry zmocnila míče hostující Barbora Němečková a dostala svůj tým znovu do vedení střelou, na kterou byla i jinak vynikající brankářka Marie Hofmeisterová krátká. Času na světelné tabulce už mnoho nezbývalo a ani nastavené tři minuty nepřinesly kýžené vyrovnání.

Generálka na divizní bitvy tak výsledkově nedopadla pro nováčka z Klatov podle představ, ale fotbalistky z města pod Černou věží se rozhodně nemusí za svůj výkon stydět. Určitě nehrály druhé housle. Naopak. Po závěrečném hvizdu rozhodčího sice zavládl v šatně velký smutek, protože tým chtěl lepším výsledkem odměnit hlavně publikum, které bylo opravdu fantastické a kterému patří obrovské poděkování za nebývalou a úžasnou podporu.

Zdroj: Jindřich Schovanec

Klatovy tak v Poháru FAČR žen po porážce 1:2 končí a dál putuje zkušenější Hradiště. S Hradištěm se ovšem klatovské fotbalistky potkají znovu v divizní skupině C, takže možnost oplatit jim porážku mít rozhodně budou. „Já děkuji celému mančaftu za předvedený výkon a především pak děkuji úžasným fanouškům, kteří nás přišli v hojném počtu podpořit. A fantasticky fandili, díky moc,“ řekl na závěr hodnocení trenér SK Klatovy 1898 Václav Míka.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Své si pak k utkání řekla i Yvetta Chmelová, vedoucí družstva klatovských žen. „Sice to výsledkově nedopadlo podle našich představ, ale tým fungoval kompaktně a na hřišti bojoval. Holky makaly a hnané fantastickými fanoušky chtěly hrozně moc vyhrát a vítězstvím tak publiku poděkovat. Děvčata byla po utkání hodně smutná, že se jim tohle právě nepovedlo, a to až tak, že zapomněly na hřišti na děkovačku (tímto se omlouváme). Ale jdeme dál, je to začátek a týmu chuť nechybí, baví je to a to je pro nás teď důležité,“ libuje si.

Slušně zaplněný fotbalový svatostánek v Klatovech.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Všichni věříme, že i výsledky se poté dostaví. Tímto chceme všechny příznivce pozvat na další domácí, už divizní utkání, ve kterém v neděli 11. září přivítáme na hřišti na Rozvoji jihočeskou Kaplici. A věříme, že i v neděli 4. září pro všechny naše fanoušky budeme mít dobré zprávy, že z Borovan přivezeme první mistrovské body,“ dodala odhodlaně.

SK Klatovy 1898 - TJ Hradiště 1:2 (0:0)

Poločas: 0:0. Branky: 75. Chobotová – 64. Sitterová, 87. Němečková. Rozhodčí: Bína – Petrželka, Pressl. ŽK: hráno bez karet. Diváci: 165. SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Voráčová, Ulrychová, Hrachová, Rovňanová, Němcová, Kaslová, Rajalová, Chobotová, Nagyová, Čubanová. Střídaly: Monika Farná, Michaela Röschelová, Marcela Škopková, Natálie Pešlová, Lucia Elisabeth Dubská, Eva Kováříková a Andrea Fremutová. Trenéři: Václav Míka, Radek Smolík. TJ Hradiště (základní sestava): Michalcová – Mužíková, Lexová, Šimáková, Valhodová, Suková, Pletková, Něměčková, Smolová, Hliňáková, Sitterová. Trenér: Petr Novotný.

(VIDEO)OBRAZEM: Podívejte se, jak tým z Husových sadů vykradl klatovský Rozvoj