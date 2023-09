Los třetího kola céčkové skupiny České divize žen proti sobě svedl domažlickou Jiskru a fotbalový tým z Klatov. Reprezentantky sousedních okresů se utkaly na Chodsku na hřišti na Střelnici a netradičně na tamním přírodním pažitu. Do té doby neporažené Klatovy se ale nakonec z Domažlic vracely domů s prázdnou, naopak domácí Jiskra se poprvé v aktuální soutěží radovala ze zisku tří bodů. Stačila jí k tomu jediná trefa do černého, kterou ve 23. minutě obstarala Martina Vyskotová.

Česká divize žen, skupina C, 3. kolo: Jiskra Domažlice (na snímku hráčky v modrých dresech) - SK Klatovy 1898 (červené dresy) 1:0. | Video: Yvetta Chmelová

Úmorné horko, které v sobotu odpoledne panovalo, neubralo aktérkám síly, naopak. Hrálo se ve svižném tempu, dost se na hřišti jiskřilo, a bohužel, chvílemi duel připomínal více boj než fotbalovou hru. Týmy se střídavě přetahovaly o dirigentskou taktovku hry, ale hrálo se převážně ve středu hřiště. Duel, k němuž Klatovy přijely bez několika hráček základní sestavy (chyběla jim kromě jiných také distancovaná opora Markéta Rajalová, a do pole nastoupila jindy brankářka Marie Hofmeisterová), příliš fotbalové krásy nepřinesl.

A nakonec ani gólů. Ten byl k vidění k radosti fanoušků defenzivního fotbalu jen jediný. A postarala se o něj ve 23. minutě hry nejlepší střelkyně domácích Martina Vyskotová. Domažlice využily momentu zaváhání soupeřek, kdy po faulu ve středu hřiště hostující hráčky spíše čekaly na hvizd píšťalky hlavního sudího a přerušení hry, a které jaksi zapomněly na fakt, že dokud se nepíská, tak se hraje. Domácí ofenzíva se dostala do přečíslení a autorka gólu pak nedala výborně chytající brankářce Klatov Jitce Löffelmannové šanci.

Česká divize žen, skupina C, 3. kolo: Jiskra Domažlice - SK Klatovy 1898 1:0.Zdroj: Yvetta Chmelová

„Zápas byl od samého začátku hodně náročný a tvrdý. Věděly jsme, že soupeřky do nás zostra půjdou a pan rozhodčí nám po pár minutách hry ukázal, že to korigovat úplně nehodlá. Ale myslím, že jsme se snažily, že jsme se postupem času snažily hrát stejně jako naše soupeřky, a to tvrdě. Bohužel jsme měly trošku smůlu, když se se nám nepodařilo vstřelit první gól, a naopak jsme záhy inkasovaly. A my jsme už pak nedokázaly vyrovnat,“ uvedla po utkání zkušená fotbalistka, která hraje v barvách Klatov první sezonu, Martina Pousková.

„Je to velká škoda, kdyby nám to tam spadlo, obraz hry by určitě byl jiný. Ale na kdyby se fotbal nehraje,“ dodala sympatická blondýnka, rodačka z jižních Čech, která svoje první fotbalové krůčky dělala v Břilicích u Třeboně. Když vyrostla z žákovských kopaček, fotbal dál kombinovala v dresu Borovan se svým hlavním sportem, a to ledním hokejem. V něm dosáhla fantastických úspěchů, je mimochodem dvojnásobnou mistryní světa.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Jsem zvyklá i z hokeje hrát do těla, férová tvrdá hra mi úplně nevadí, ale tentokrát si myslím, že v Domažlicích to bylo dost za hranicí. Nadměrná tvrdost, místy až surovost, přehlušila fotbalovost a my jsme se s touto skutečností zpočátku těžko vyrovnávaly,“ podotkla 160 centimetrů vysoká fotbalistka, která zároveň připomněla, že jí těsná prohra hodně štve, a nejen jí. Je jí ale zároveň jasné, že na utkání musí rychle zapomenout, poučit se a soustředit se na další zápas, a tuhle ztrátu bodů co nejdříve napravit. „Sezona je na začátku a příležitostí máme k odčinění této porážky dost,“ dodala 30letá fotbalistka.

Utkání okomentovala i osmnáctiletá opora zadních řad klatovského týmu žen Valentýna Němcová, kterou na jižním Plzeňsku k fotbalu přivedli rodiče. Ti jsou stále jejími velkými a neúnavnými podporovateli, nechybí na žádném utkání. Fandili i v Domažlicích. „Je to velká škoda, že jsme nedokázaly dát gól. Zápas hodně bolel, ale pokud takovou hru rozhodčí pustí, my nic nenaděláme. Než jsme si na hrubost soupeřek zvykly, nám chvíli trvalo, ale myslím si, že jsme se s tím snažily vypořádat. Škoda, že jsme nic nevytěžily z herní převahy, kterou jsme ke konci utkání měly,“ řekla po bitvě na Chodsku.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Po třaskavém utkání, ve kterém tekly nervy proudem, se vyjádřil i domažlický kormidelník Tomáš Korelus. „Po příšerném výkonu minulý týden v Blatné, jsem holky nabádal, aby hrály to, co minulý rok a zapomněly na první dvě kola. To se nám nakonec bezvadně povedlo, od úvodu zápasu jsme byli více aktivní, více nebezpeční, a hlavně zodpovědnější směrem dozadu. A díky brance Vyskotové jsme dokázali zvítězit nad rivalem z Klatov 1:0,“ těšilo domažlického trenéra. „Moje holky musím neskutečně moc pochválit, byly před zápasem nervózní, navíc po dvou prohrách, ale zvládly to neskutečně,“ ocenil trenér Jiskry.

Vyzdvihl také výkon klatovských fotbalistek, ale rýpl si do realizačního týmu soupeřova družstva. „Taktéž chválím i holky z Klatov, které nás navzdory pár absencím potrápily. Jediné, co mě mrzí, je přístup hostující lavičky. Není to první zápas, kdy jsme proti nim stáli a neustále mají zapotřebí vše komentovat, urážet naše holky nebo rozhodčího a nesmírně jim chybí soudnost. Jsem rád, že holky z Klatov se toho nechytly a soustředily na svůj dobrý výkon,“ doplnil Korelus.

Malinko jiného názoru byl ovšem klatovský kouč Jiří Pytel. „Utkání s Domažlicemi pro mě není žádným derby duelem. Derby má mít zdravý náboj a jiskru, ale tým Domažlic nemá fotbalovou důstojnost, a proto nelze zápas považovat za derby,“ řekl ostře trenér žen SK Klatovy 1898. „Po faulu ve středu hřiště, který stejně jako mnoho dalších zůstal bez povšimnutí hlavního rozhodčího a nebyl jím odpískán, nás soupeřky přečíslily, a obdrželi jsme gól,“ popisoval ze svého pohledu rozhodující moment celého duelu.

Česká divize žen, skupina C, 3. kolo: Jiskra Domažlice - SK Klatovy 1898 1:0.Zdroj: Yvetta Chmelová

Svým svěřenkyním ale po skončení mače poděkoval, přičemž si rýpl také do domácího družstva. „Po zápase jsem všem hráčkám poděkoval za to, jak bojovaly i za naše hráčky, které se nemohly utkání zúčastnit. Za to jim patří velký dík, protože zápas v Domažlicích nebyl o fotbale, ale o zákeřné hře, ke které domácí hráčky nabádal jejich trenér. A bohužel jediné, co si naše děvčata z tohoto duelu odvezla, je spousta zranění,“ dodal rozzlobeně.

Klatovské fotbalistky jsou po třech odehraných kolech na čtvrtém místě divizní tabulky, Domažlice jsou s odstupem tří bodů na šesté příčce. A oba celky hrají své další utkání v neděli. Klatovská děvčata přivítají na domácím hřišti od 15 hodin lídra z TJ Mokré a Jiskra nastoupí o dvě hodiny později v Hradišti.

TJ Jiskra Domažlice – SK Klatovy 1898 1:0

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 1:0. Branka: 23. Vyskotová. Rozhodčí: Nesvadba. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Diváci: 100. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová – Strádalová, D. Váchalová, Raišlová, Maierová, Vyslužilová, Kovaříková, Vlčková, Rovňanová, Vyskotová. Střídající hráčky: Chmelíková, Budková, Fridrichová, Hanáčíková, Skalická, Sedláčková. Trenér: Tomáš Korelus. Sestava SK Klatovy 1898: Löffelmannová – Farná, Ulrychová, Kaslová, Hrachová, Voráčová, Petrželková, Pousková, Chobotová, Dubská, Hofmeisterová. Střídající hráčky: Němcová, Kováříková, Pešlová, Müllerová. Trenér: Jiří Pytel.

