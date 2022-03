Starší žáci pod vedením Jana Potužníka a Jiřího Hájka ve Final Four v plzeňské hale na Lokomotivě vyhráli všechny zápasy a s plným bodovým ziskem a skóre 11:4 celému turnaji, kterému předcházela základní kvalifikační část, kralovali.

Zdroj: Klatovská fotbalová mládež

„Přitom jsme ve všech zápasech Final Four prohrávali, ale vždycky jsme to dokázali otočit,“ těšilo spokojeného trenéra klatovských starších žáků Jana Potužníka. Ten si cení obzvlášť prvního duelu s Interobalem Plzeň, ve kterém jeho svěřenci po většinu zápasu tahali za kratší konec provazu. „Ještě dvě minuty před koncem jsme prohrávali 1:2, ale soupeř šel poté po faulu do tří a kluci zápas dokázali obrátit,“ liboval si Potužník.

Stejného úspěchu dosáhli také mladší žáci SK Klatovy 1898, kteří ve finále sice nebyli stoprocentní, ale díky lepšímu skóre s Tachovem zvedli nad hlavu rovněž pohár pro přeborníka kraje. „Vítězství ve Final Four je pro hráče našeho týmu odměnou za tréninkovou píli v podzimní části aktuálního soutěžního ročníku,“ svěřil se Deníku jeden z trenérů klatovské U13 Ludvík Fremut.

Final Four krajského přeboru mladších žáků U13.Zdroj: Michal Straka

Zároveň připomněl, že díky triumfu budou jeho svěřenci (stejně jako starší žáci) Plzeňský kraj reprezentovat na republikovém šampionátu. „Postupem na mistrovství České republiky jsme potvrdili výsledky a výkony, které kluci podávali v základní části soutěže ve futsale,“ pochvaloval si trenér Fremut.

„Na MČR se kluci už teď moc těší. Nejen kvůli futsalu, ale i kvůli tomu, že společně pojedou někam, kde třeba ještě nebyli, a zároveň si užijí výlet a chvíle strávené společně,“ poznamenal zase Jan Potužník, kouč starších žáků klatovských šampionů. Oba trenéři zároveň podotkli, že za úspěchem stojí nejen hráči, kteří se dostali do nominace na Final Four, ale i kluci, kteří svými výkony pomáhali v základní části této futsalové soutěže.

Final Four krajského přeboru mladších žáků U13.Zdroj: Michal Straka

Oba výběry navíc ve finále, které hostily dvě haly plzeňské Lokomotivy, byly vidět i díky individualitám. Nejlepším hráčem v kategorii starších žáků se stal klatovský Denis Gashi, v kategorii mladších žáků zase vyčnívalo jméno Marka Hoška, jenž se stal vůbec nejlepším střelcem nelítostných finálových bitev.

Final Four U15 (starší žáci): Interobal Plzeň – Klatovy 2:3, Tachov – Domažlice 0:2, Domažlice – Interobal Plzeň 3:5, Tachov – Klatovy 1:3, Klatovy – Domažlice 5:1, Interobal Plzeň – Tachov 4:5. Tabulka: 1. Klatovy (11:4, 9 bodů), 2. Interobal Plzeň (11:11, 3 body), 3. Tachov (6:9, 3 body), 4. Domažlice (6:10, 3 body). Nejlepší střelec: Jan Stehlík (Interobal Plzeň). Nejlepší brankář: David Kuba (Jiskra Domažlice). Nejlepší hráč: Denis Gashi (SK Klatovy 1898). Klatovský tým U15 reprezentovali: Hájek, Fikrle, Papoušek, Lajpold, Jícha, Gashi, Lukeš, Dulka, Kopecký + v základní části Boublík, Mayer, Sokola, Šlechta a Spěvák. Trenéři: Jan Potužník, Jiří Hájek.

Final Four U13 (mladší žáci): Horní Bříza – Klatovy 0:9, Tachov – Interobal Plzeň 2:1, Klatovy – Tachov 2:2, Interobal Plzeň – Horní Bříza 2:1, Klatovy – Interobal Plzeň 4:1, Horní Bříza – Tachov 1:6. Tabulka: 1. Klatovy (15:3, 7 bodů), 2. Tachov (10:4, 7 bodů), 3. Interobal Plzeň (4:7, 3 body), 4. Horní Bříza (2:17, 0 bodů). Nejlepší střelec: Marek Hošek (SK Klatovy 1898). Nejlepší brankář: Michal Kubík (Interobal Plzeň). Nejlepší hráč: Filip Ardeleanu Filip (Tachov). Klatovský tým U13 reprezentovali: Ticháček, Borský, Hošek, Němec, Zsiga, Kroupar, Slováček, Rauner. Trenéři: Ludvík Fremut, Jan Ticháček a Dušan Němec.

