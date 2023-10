/ŽENSKÝ FOTBAL/ Klatovské fotbalistky v pátém kole divizní skupiny C loupily v Blatné. Na hřišti poblíž zámku, který proslavila populární pohádka Šíleně smutná princezna, si tým z města pod Černou věží poradil se svými hostitelkami a zaslouženě zvítězil 5:1. Hlavní hvězdou konfrontace mezi jihem a západem Čech byla klatovská rychlonožka Julie Chobotová, která vstřelil hattrick a připsala si i jednu asistenci.

Česká divize žen, skupina C, 5. kolo: TJ Blatná - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 1:5. | Video: Yvetta Chmelová

Otřepané nedáš – dostaneš se potvrdilo po čtvrthodince hry a zahozených tutovkách nervózně hrajících klatovských fotbalistek. V 17. minutě po hrubce Klatov dostala svůj tým do vedení Denisa Pečená – 1:0. Klatovanky ale brzy odpověděly, když unikající Julii Chobotovou nedovoleně zastavila ve vápně domácí hráčka a sudí Alois Švarc nařídil penaltu. Míč si na značku pokutového kopu postavila faulovaná Chobotová a když míč od tyče putoval do sítě, hostující tým se mohl radovat z vyrovnání.

Míčem trefil asistenta sudího do břicha, od komise vyfasoval tučnou pokutu

A Julie Chobotová byla při chuti. Po dalších zahozených šancích se zdravě naštvala a asi dva metry za půlicí čárou napřáhla a nedala brankářce Blatné Denise Fronkové šanci. Ve 43. minutě vybojovala míč u lajny na své polovině hřiště klatovská Kateřina Petrželková, našla Petru Čubanovou a ta vybídla rychlonohou Julii Chobotovou, která se nemýlila a završila svůj hattrick – 1:3.

Gól do šatny přinesl uklidnění do klatovských řad a ve druhé půli měly Klatovy herní převahu. Petra Čubanová v 50. minutě přihrála Lucii Elisabeth Dubské, která zabojovala a nadvakrát překonala domácí gólmanku. Pak se sice po přímém kopu domácích otřáslo břevno klatovské brány, kterou výborně střežila Renata Klembarová, ale byly to Klatovy, které v 89. minutě podtrhly konečný účet zápasu pátou trefou. Julie Chobotová povedeným rohovým kopem poslala míč do vápna, kde si na něj naběhla Kateřina Petrželková a kolínkem dostala míč za záda blatenské gólmanky. Pátá odbila.

Česká divize žen, skupina C, 5. kolo: TJ Blatná - SK Klatovy 1898 1:5.Zdroj: Yvetta Chmelová

„Byl to nakonec asi jeden z nejlepších zápasů, které jsme v této sezoně zatím odehrály. A výsledek to dokazuje. Hrály jsme konečně celkem dobrý fotbal, zpřesnily jsme přihrávky, dávaly jsme si míč pěkně do nohy, a fungovaly jsme na hřišti hlavně jako tým,“ vyzdvihla dvaadvacetiletá klatovská fotbalistka Julie Chobotová, která svou rychlostí přivádí k šílenství nejednu soupeřku.

Kam za fotbalem? Na bitvu Klatov s Tachovem, ale i na další zajímavé zápasy

Hráčka, jejíž dres zdobí číslo 10, ale připustila velkou počáteční nervozitu celého týmu, z čehož pak pramenily chyby a jedné z nich domácí využili. „My jsme byly zbytečně nervózní, a hlavně hrozně zbrklé. Spálily jsme také docela dost tutovek. Kdybychom je proměnily, mohly jsme být klidnější mnohem dřív,“ podotkla Chobotová, která se v utkání blýskla hattrickem. „Určitě mě to těší, ale já to úplně neřeším. Mnohem důležitější je týmový výsledek, z toho mám radost,“ podotkla skromně obávaná kanonýrka.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Na pažitu v Blatné se zadařilo klatovské Kateřině Petrželkové, která slavila svůj první divizní gól. „Jasně, že mám velikou radost. Julča (Chobotová) parádně kopla roh, já jsem do chumlu prostě šla, byla jsem na dobrém místě a povedlo se,“ radovala se nejen z gólu, ale i z vítězství třiadvacetiletá blondýnka, kterou z tribuny mocně povzbuzovala početná parta fanoušků, včetně jejího přítele.

Od nich také sympatická hráčka sklidila po závěrečném hvizdu sudího velké ovace. A Kateřina Petrželková, která si také fantasticky vede jako fotbalová rozhodčí, si to náležitě užívala. „Byly jsme lepší a zaslouženě jsme vyhrály. Zaspaly jsme sice začátek, ale naštěstí jsme se sebraly a utkání zvládly,“ konstatovala po mači spokojená Kateřina Petrželková.

Kateřina Petrželková.Zdroj: Yvetta Chmelová

Klatovské fotbalistky se po třetí výhře v sezoně udržely na kontakt třetímu Hradišti, které má rovněž devět bodů. A Západočešky budou chtít svoje postavení vylepšit už v neděli, kdy od 15 hodin nastoupí na hřišti v Záblatí proti domácím Prachaticím – nováčkovi, který doposud nezískal ani bod a krčí se na posledním místě tabulky s hrozivým skóre 1:75. Mimochodem: klatovské hráčky se s Tatranem Prachatice v této sezoně už jednou střetly – v rámci předkola Poháru žen Fotbalové asociace ČR vyhrály vysoko 13:0.

TJ Blatná - SK Klatovy 1898 1:5

Poločas: 1:3. Branky: 17. Denisa Pečená – 22. z penalty, 36. a 43. Julie Chobotová, 50. Lucia Elisabeth Dubská, 89. Kateřina Petrželková. Rozhodčí: Alois Švarc. ŽK: 0:1 (20. Rajalová). Diváci: 100. Sestava TJ Blatná: Fronková - Kršková, Chárová, Doubková, Posavádová, Dušánková, Benešová, Klásková, Němejcová, Šebková, Pečená. Na lavičce / střídající hráčky: Honnerová, Kubešová, Želízková, Janová, Hynková, Hamplová. Trenér: Oldřich Šebek. Sestava SK Klatovy 1898: Klembarová - Farná, Ulrychová, Kaslová, Voráčová, Petrželková, Rajalová, Pousková, Chobotová, Čubanová, Dubská. Na lavičce / střídající hráčky: Müllerová, Presslová. Trenér: Jiří Pytel.

VIDEO: To byla paráda. Fotbalista Švihova dal gól z rohového kopu, podívejte se