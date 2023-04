Start do jarní části letošního ročníku ženské divize C vyšel fotbalistkám SK Klatovy 1898 na výbornou. Soupeřky z Borovan Klatovanky porazily na domácím hřišti vysoko 9:1 a potvrdily tak roli papírového favorita, protože Jihočešky uzavírají průběžné pořadí soutěže. Nutno však podotknout, že Borovany svým hostitelkám splnění předpokladů hodně usnadnily, k nedělnímu zápasu desátého kola totiž přijely pouze v devíti hráčkách.

Česká divize žen, skupina C (10. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Calofrig Borovany 9:1 (3:1). | Video: Yvetta Chmelová

Celý zápas tak připomínal hru kočky s myší, byť oslabené Borovany statečně bojovaly. Klatovy se hned od úvodního hvizdu hlavního sudího Michala Tomana usadily na polovině soupeřek, ale skóre zápasu otevřela až v desáté minutě hry chytrým lobem z dálky klatovská záložnice Martina Rovňanová. Ani poté se obraz hry příliš nezměnil, Klatovy udávaly tempo hry, kombinovaly, ale několik slibných šancí se jim nepodařilo přetavit v gólový úspěch.

Kateřina Petrželková zakončovala vedle, Martina Rovňanové pak z dorážky nad, hezkou kombinační akci poté zakončila Markéta Rajalová trefou do brankářky. Na pěkný pas Martiny Rovňanové nedosáhla Lucia Elisabeth Dubská, Petra Čubanová vybídla kapitánku Markétu Rajalovou, ale ta znovu trefila pouze jen gólmanku. A tak se opět potvrdilo již otřepané rčení nedáš – dostaneš.

Ve 28. minutě hry si pro dlouhý nákop doběhla borovanská Eva Němcová a nedala klatovské gólmance šanci. Tady lze jen podotknout, že Klatovanky tímto dostaly pěknou lekci z produktivity - 1:1. Naštěstí je vyrovnávací branka moc nesrazila do kolen a Klatovy pokračovaly v dobývání borovanské svatyně. Ale dál to bylo převážně jen bušení na vrata, které se ne a ne otevřít. Pak ovšem přišla 39. minuta, ve které se k míči ve velkém vápně dostala hrající trenérka Klatov Petra Čubanová.

Zkušená čtyřicátnice s plícemi dvacítky nic nevymýšlela a dělovkou vymetla šibenici borovanské brány – 2:1. Ve 43. minutě po spolupráci s Čubanovou zvýšila na 3:1 kapitánka Markéta Rajalová přesnou přízemní střelou k tyči. S dvoubrankovým náskokem tak šly Klatovy k poločasové přestávce.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„První poločas byl z naší strany hodně špatný, nedokázaly jsme vytěžit z jasné herní převahy víc než jen tři góly, naopak jsme také jednou inkasovaly. Po poločasové bouřce v kabině jsme se ve druhé půli sice zlepšily a přidaly i branky, ale pořád jsme na ně potřebovaly až moc pokusů,“ komentovala průběh prvního dějství trenérka Klatov Petra Čubanová.

Záhy po změně stran centr z boku Markéty Rajalová uklidila do sítě Borovan Martina Rovňanová a zvýšila skóre už na 4:1. Ve dvaapadesáté minutě napravila pokaženou akci Petra Čubanová a perfektně vymetla pavučinky ve vzdálenějším růžku borovanské brány - 5:1.

I pak pokračovalo dobývání borovanské svatyně, byť tým z jihu Čech houževnatě i přes rychle ubývající síly, bránil. Ujala se až pěkná přízemní střela ke vzdálenější tyči v podání Julie Chobotové, která v 64. minutě zakončila hezkou kombinační akci s Dubskou a Čubanovou – 6:1. Ovšem 68. minuta přinesla okamžik, který neradi vidí všichni fotbaloví fanoušci, na nosítkách kvůli nešťastnému zranění končetiny hřiště opouštěla stoperka Klatov Magdalena Hrachová. Všichni jí přejí rychlé uzdravení a brzký návrat na fotbalový trávník.

Pro Magdalenu Hrachovou skončila utkání nešťastně.Zdroj: Yvetta Chmelová

V 72. minutě hry prověřila pozornost borovanské brankářky Zemanové klatovská Marcela Voráčová. V 73. minutě parádní nechytatelnou dělovkou přesně pod víko zvýšila na 7:1 Petra Čubanová a završila tak svůj hattrick. V 77. minutě centr Julie Chobotové šikovně usměrnila do borovanské sítě Markéta Rajalová – 8:1. V 88. minutě zvýšila na 9:1 Julie Chobotová, která centrovaný míč z kopačky Moniky Farné dostala za záda gólmanky hostů.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Skvělí klatovští fanoušci hnali domácí hráčky za dalším gólem, toužili po desítce, to se jim ale nevyplnilo. I tak publikum, které si našlo cestu na hřiště na Rozvoji i přes nepříznivé počasí, odměnilo tým Klatov velkým potleskem.

„Škoda, že soupeřky z Borovan přijely značně oslabené, zápas nám tak nic neukázal,“ litovala hrající trenérka SK Klatovy 1898 Petra Čubanová. „Jasně, získaly jsme tři body, ale to byly povinné body. A bojovnice z Borovan, byť vysoko prohrály, nám uštědřily lekci z produktivity. Protože ze zhruba dvou pokusů daly jeden gól, kdežto my jsme na devět gólů potřebovaly mnohonásobně víc střel. To musíme rozhodně zlepšit,“ uvědomuje si.

Klatovské fotbalistky se i díky volnému losu Jiskry Domažlice vyšvihly v tabulce divizní skupiny C ze sedmého na páté místo. V příštím kole (v sobotu od 16.30 hodin) je čeká výjezd na půdu jihočeského klubu Spartak Kaplice, která má stejně bodů jako Západočešky a je o skóre šestý. A klatovské fotbalistky by v sousedním kraji rády zopakovaly výsledek z podzimního vzájemného měření sil, kdy doma zvítězily 4:2. Jak si povedou nyní?

SK Klatovy 1898 - TJ Calofrig Borovany 9:1

Česká divize žen, skupina C (10. kolo): SK Klatovy 1898 - TJ Calofrig Borovany 9:1 (3:1).Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 3:1. Branky: 39., 52. a 74. Čubanová, 10. a 49. Rovňanová, 43. a 77. Rajalová, 64. a 88. Chobotová - 28. E. Němcová. Rozhodčí: Toman - Bernard, Lojík. ŽK: 0:0. Diváci: 63. SK Klatovy 1898: Müllerová - Farná, Rajalová, Petrželková, Kaslová, Čubanová, Rovňanová, Dubská, Hrachová, Křížová, Voráčová. Střídající hráčky: Hofmeisterová, Röschelová, Lucáková, Kováříková, V. Němcová, Pešlová, Chobotová. Trenérka: Petra Čubanová. TJ Calofrig Borovany: Zemanová - Kršíková, Vanatová, Vonková, Benedová, Šlejharová, Káplová, Vyslužilová, E. Němcová. Trenér: Jiří Kubeš.

