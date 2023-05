/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Nikoliv hon kočky s myší, ale pořádný hon lvice s myšičkou s jednou pochroumanou nožičkou. Přesně takto nerovnou partii připomínal nedělní souboj 13. kola céčkové skupiny české divize žen mezi fotbalistkami Českých Budějovic a SK Klatovy 1898.

Česká divize žen, skupina C (13. kolo): SK Dynamo České Budějovice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 15:3. | Video: Yvetta Chmelová

Hráčky Dynama jsou suverénem soutěže, ale klatovský nováček jel na jih Čech s odhodláním favorita potrápit a uhrát lepší výsledek než tomu bylo na podzim, kdy od Českých Budějovic doma schytal hořkou desítku (0:10). Ale realita byla jiná, Klatovačky dostaly v jihočeské metropoli nemilosrdný výprask.

Pozitivum? Jsou zatím jediným týmem, který favoritkám, jež v letošní sezoně neztratily ani bod a drží si průměr více než devíti vstřelených branek na zápas, dokázal dát tři góly. To alespoň malinko zmírnilo „rozčarování“ z prohry 3:15.

Klatovy nedělní zápas na Složišti začaly velmi špatně, na hřišti byl znát až moc velký respekt ze soupeřek, a než se tým ze západu republiky vůbec rozkoukal, prohrával. A skóre závratnou rychlostí narůstalo ve prospěch domácího družstva, jemuž naopak narostla křídla do rozměrů Pegase, v řecké mytologie okřídleného koně, syna boha moří Poseidóna a Medúsy.

Chcete důkaz? Dynamo po šestnácti minutách hry vyhrávalo o sedm gólů. Svoje hattricky slavily teprve devatenáctiletý Karolina Vaňkova i o dva roky starší Simona Jandová. Výprava v červených barvách s hrůzou sledovala světelnou tabuli a určitě se nejednomu členovi klatovské výpravy hlavou honilo, na jaké cifře se tahle sprška gólových zářezů zastaví. Trenéři Klatov se svoje svěřenkyně snažili vyburcovat, míchali sestavou jako věštkyně kartami na svém kouzelném stolečku plného futuristických předpovědí, jenomže nic nepomohlo.

Česká divize žen, skupina C (13. kolo): SK Dynamo České Budějovice - SK Klatovy 1898 15:3.Zdroj: Yvetta Chmelová

Pak se naštěstí pro Klatovy tempo inkasovaných gólů trošku zmírnilo. Ale obraz hry byl stále stejný, Dynamo hrálo prim a své soupeřky s přehledem přehrávalo. Předvádělo své nesporné kvality a do poločasu přidalo další tři góly.

Po oddechu se mnohým hráčkám v červených barvách už na hřiště ani moc nechtělo, a není divu, když prohrávalo o devět gólů. Ale fotbalistky Klatov zaťaly zuby, hecly se a konečně alespoň trošku chvilkami začaly i ony předvádět něco ze svého fotbalového umění. A byť Klatovačky ještě šestkrát inkasovaly a k prvním houslím na hřišti měly daleko, dokázaly vstřelit tři branky.

Dvě v 51. a v 54. minutě byly z dílny Julie Chobotové a třetí zásah přidala obránkyně Monika Farná, která v 63. minutě ambiciózním pokusem z poloviny hřiště dokonale překvapila gólmanku Českých Budějovic Editu Cimrhanzlovou. A překvapená byla i sama střelkyně, z gólu se totiž začala radovat až po chvilce.

Monika Farná se raduje ze své exkluzivní trefy.Zdroj: Yvetta Chmelová

„Utkání jsme začaly s neskutečně velkým respektem, soupeřek jsme se bály. Ano, mají svou kvalitu a zaslouženě dominují naší skupině, ale my jsme jim gólové hody hodně usnadnily. Dynamo hraje opravdu skvěle a předčilo nás ve všech herních činnostech, ale kdybychom si před soupeřkami nesedly hlavně v prvním poločase na zadek, nemusely jsme třeba dostat takový gólový výprask. Ale to je kdyby, teď už se musíme soustředit na další zápasy,“ uvedla k zápasu hrající trenérka fotbalistek SK Klatovy 1898 Petra Čubanová.

Českobudějovické fotbalistky jsou s šestatřiceti body bez ztráty kytičky suverénem skupiny C a nováček z Klatov je se sedmnácti body na páté příčce, stejný počet bodů má i Táborsko, ale jen díky příznivějšímu skóre je o pozici výše. A právě tým Táborska je dalším soupeřem Klatov.

Duel je na programu na klatovském hřišti na Rozvoji v neděli 30. dubna a jeho úvodní výkop je na pořadu úderem třetí hodiny odpolední. A přinejmenším postavení obou týmů v tabulce je dost velkou pozvánkou na třaskavý souboj, který určitě přinese zajímavou podívanou.

Česká divize žen, skupina C (13. kolo): SK Dynamo České Budějovice - SK Klatovy 1898 15:3.Zdroj: Yvetta Chmelová

Klatovanky mají velkou motivaci. Chtějí si nejen spravit chuť po debaklu v Českých Budějovicích, ale především hodlají Táborsku oplatit podzimní porážku, když na jejich umělce za vytrvalého deště prohrály 0:1.

„Bude to určitě velká bitva, Táborsko bude tvrdým oříškem, ale my ho hodláme rozlousknout. Je to pro nás velmi důležitý zápas a my uděláme všechno proto, aby naši fanoušci slyšeli po utkání náš vítězný pokřik," slibuje trenérka Čubanová. „Proto, prosím, přijďte nás v hojném počtu podpořit, potřebujeme vás. S vámi nám to jde lépe,“ zve fanoušky na nedělní duel.

Poločas: 9:0. Branky: 9., 11., 12., 26., 84. a 87. Jandová, 4., 7., 16., 53. a 65. Vaňková, 32. a 52. Procházková, 13. Skálová, 77. Kubíčková – 51. a 54. Chobotová, 63. Farná. Rozhodčí: Mach - Šnedorfer, Fornbaum. Diváci: 50. Hřiště: Na Složišti. SK Dynamo České Budějovice B: Cimrhanzlová - Školková, Johnová, Jandová, Čondlová, Hrubá, Skálová, Homerová, Vaňková, Stropková, Koubová. Střídající hráčky: Caletková, Divoká, Pecková, Kubíčková, Procházková, Osouchová. Trenér: Aleš Hanzlík. SK Klatovy 1898: Müllerová - Rajalová, Voráčová, Farná, Němcová – Rovňanová, Čubanová, Petrželková, Presslová, Chobotová, Dubská. Střídající hráčky: Röschelová, Nagyová, Pešlová, Lucáková, Kováříková, Šafandová. Trenérka: Petra Čubanová.