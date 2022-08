FOTO: Vaněk režíroval výhru Neznašov, v Dešenicích tleskali ofenzivnímu koncertu

/IV. TŘÍDA/ Tak, a je to kompletní! Na Klatovsku o víkendu odstartovala nová sezona i poslední chybějící soutěže do party, a sice IV. třída, která je i letos na podzim rozdělena do tří skupin. Úvodní kolo skupiny A přineslo fanouškům vesnického fotbalu skutečné gólové orgie. Vždyť ve třech zápasech padlo neuvěřitelných sedmadvacet branek!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte