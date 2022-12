FOTO: Sušice zdolala Nýrsko, mladí fotbalisté lubského Startu rozstříleli Spartu

Plzeňský krajský fotbalový svaz (PKFS) pořádá po konci podzimní části sezony zimní soutěž dorostu. V rámci těchto soubojů se svým fanouškům ukazují také mladí fotbalisté TJ Sušice, SK Klatovy 1898, FK Okula Nýrsko a TJ Start Luby, a to ve skupině C kategorie do 19 let.

