A nic se na tom (na pořadí týmů a bilance proher) nezměnilo ani po vzájemné konfrontaci, která na předměstí Klatov skončila dělbou bodů. Domácí Start poslal ve 34. minutě do vedení zkušený Pavel Čipera, ale za hosty chvíli po změně stran vyrovnal mladý kanonýr Polívka. A jelikož jeho trefa byla vůbec tou poslední, kterou aréna v Lubech viděla, skončilo utkání remízou 1:1.

8. kolo OPM: TJ Start Luby B - FC Švihov (na snímku fotbalisté v červenobílých dresech) 1:1 (1:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Do zápasu se Švihovem jsme šli jasně s tím, že doma zvítězíme a ještě více se osamostatníme v čele tabulky, ale soupeř nás zaskočil. Byl velmi kvalitně připraven a po dobu celého zápasu byl lepší na míči. My jsme museli hru hodně zjednodušit, přitvrdit a postupem času jsme byli schopni si vypracovat šance, ze kterých jsme mohli zápas rozhodnout v náš prospěch. Bohužel jsme ovšem selhali v zakončení,“ stýskal si kapitán Startu Luby Jan Voráč. „Švihov si ale také vytvořil několik šancí, ale náš brankář skvěle zachytal. Myslím si, že remíza 1:1 je nakonec spravedlivá,“ doplnil k zápasu jednatřicetiletý fotbalista.

Na třetím místě se i nadále o skóre drží Hradešice, které odčinily předchozí nezdar, když doma deklasovaly poslední Veřechov 7:1. „Rozdíl mezi oběma týmy byl na hřišti viditelný. Hosté od samého začátku nestačili tempu utkání a ke konci zápasu bylo vidět, že už toho mají plné zuby. My jsme splnili povinnost, protože zaváhat doma s takovým soupeřem by bylo trestuhodné,“ uvědomoval si po utkání zkušený hradešický kouč František Melka.

Druhé vítězství v řadě, a znovu výsledkem 6:2, si na svoje konto připsali fotbalisté Chudenic. Ti na domácím hřišti rozstříleli béčko Nýrska 6:2 i díky hattricku Martina Ježka. „Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale tak snadné to nebylo,“ poukázal Ježek na fakt, že první poločas skončil remízou 2:2. „Po změně stran jsme se ale celkem brzy dostali do dvougólového náskoku, a to podle mého názoru rozhodlo celý zápas,“ tvrdil chudenický kanonýr.

TJ Sokol Chudenice (na archivním snímku hráči v modrých dresech).Zdroj: Jindřich Schovanec

Zastřílela si také záloha TJ Sušice, která skolila Plánici 7:1 a janovická Dukla smetla Kašperské Hory 7:3. Veliké překvapení se naopak urodilo na hřišti v Dlouhé Vsi, kde domácí Tatran překvapivě nestačil na Nezamyslice (1:2).

Výsledky 8. kola okresního přeboru: Kašperské Hory – Dukla Janovice 3:7 (1:4, 15. Kašák, 51. Řimnáč, 90. Kůs – 25. a 35. Švůgr, 11. Špindler, 13. Hora, 68. Urban, 87. Hájek, 89. Martínek), Vrhaveč – Malý Bor 0:1 (0:0, 51. Ivasiuk), Tatran Dlouhá Ves – Nezamyslice 1:2 (0:1, 74. Švec – 28. Hampl, 85. Kubovec), Chudenice – Okula Nýrsko B 6:2 (2:2, 11., 66. a 88. Ježek, 33. Jakub Soupír, 56. Lucák, 57. Kněz – 37. a 41. Strnad), Hradešice – Veřechov 7:1 (4:1, 26., 45. a 60. z penalty F. Melka mladší, 24. a 64. Říha, 44. Zdichynec, 72. Panuška – 36. Šíma), Sušice B – Plánice 7:1 (4:1, 29. a 39. Gutwirt, 45. a 65. Krůs, 18. Kubín, 73. Kalný, 81. Pavel Hubáček z penalty – 31. Plánička z penalty), Start Luby B – Švihov 1:1 (1:0, 34. Čipera – 49. Polívka).

