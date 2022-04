FOTO: Přípravka sekla Teplice a vyřadila i Viktorku, nestačila pouze na Spartu

/REPORTÁŽ, VÝSLEDKY, FOTOGALERIE/ Velkého úspěchu dosáhl výběr mladíků Okresního fotbalového svazu Klatovy v kategorii do 11 let. Pod taktovkou zkušeného trenéra mládeže z TJ Start Luby Václava Řeřichy se zúčastnil kvalitně obsazeného turnaje přípravek v Unhošti jižně od Kladna, kde se konfrontoval se silnými (i prvoligovými) týmy jako jsou Viktoria Plzeň, Sparta Praha, Most, Kladno či Teplice.

Společný snímek mladých fotbalistů z Pošumaví, kteří na turnaji přípravek v Unhošti u Kladna vybojovali stříbro. | Foto: OFS Klatovy