„V zápase jsme byli lepším týmem takřka od začátku. Měli jsme tolik šancí, že jsme mohli utkání rozhodnout už po poločase, jen to tam prostě nechtělo padat. Ve druhé půli to bylo spíš už jen o bojovnosti a o tom, abychom ustáli tvrdé zákroky hostujících hráčů. Tímto bych chtěl poděkovat i fanouškům, kteří nás podporovali až do samotného konce a pomohli nám ke třem bodům,“ řekl po úspěšném utkání kapitán Plánice Lukáš Plánička.