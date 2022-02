I když však výsledek vypadá jednoznačně, tak snadné to Nýrsko nemělo. Alespoň podle slov samotného kouče Okuly. „Řekl bych, že utkání bylo poměrně vyrovnané. Soupeř byl bojovnější a silovější, my zase techničtější, navíc jsme se dokázali prosadit směrem do ofenzivy,“ řekl Deníku Karel Kalivoda s tím, že jeho tým o osudu utkání definitivně rozhodl až dvěma góly v samotném závěru.

FK Okula Nýrsko (modří) vs. FK Svérádice 4:1.Zdroj: Aneta Kalivodová

Zatímco v jiných víkendových zápasech hru značně ovlivňoval silný vítr, na klatovské umělce to až tak hrozné nebylo. „Vítr sice byl, ale nebylo to nic, co by nějak výrazně ovlivnilo hru,“ poznamenal Karel Kalivoda. O branky jeho mančaftu se postarali Rubáš, Mašek, stejnojmenný syn trenéra Karel a kapitán Tomáš György, jenž proměnil nařízenou penaltu.

Příště čeká účastníka krajského přeboru derby s Horažďovicemi v rámci 1. kola poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu. Hraje se v sobotu od 17 hodin na umělém trávníku v Sušici. Pohárové střetnutí čeká také na Svéradice, a to 27. února od 17 hodin proti Slovanu Plzeň (UMT Vejprnice).

