„Na poměry okresního přeboru se u nás hrál fakt nadstandardní fotbal. My jsme do zápasu nastoupili posílení o některé kluky z áčka, soupeř ze Švihova zase s mladými hráči. Utkání probíhalo ve velké intenzitě a nakonec skončilo asi spravedlivou a zaslouženou remízou," říkal po skončení duelu čtyřiadvacetiletý fotbalista sušického mužstva Patrik Hubáček.

„Na okres to byl opravdu výborný zápas s velkým množstvím osobních soubojů. Ale vše v rámci fair-play, žádné zákeřnosti. Mělo to náboj," pokračoval ještě Hubáček a závěrem chválil i soupeře. „Švihov má skvělý a dobře poskládaný tým plný mladých hráčů. Snaží se hrát rychlý a pohledný fotbal, což je na okres jedině dobře," dodal na adresu fotbalového Švihova.

Malá perlička pro zajímavost: Sušice v zápase zahodila hned dvě penalty během malé chvíle. Tu první promarnil Pavel Hubáček, nicméně rozhodčí utkání Radim Koura, který mimochodem rozdal hned sedm žlutých karet, nechal pokutový kop opakovat. Tentokrát si míč ke střele připravil Dominik Kubín, ale ani on neuspěl.

K zápasu, který svou kvalitou dle přítomných diváků odpovídal fotbalu ve vyšší soutěži, zhodnotil pro Deník také švihovský lodivod Adam Popelka. „Opravdu nadstandardní utkání, které připomínalo spíš boje v I. B třídě. Domácí byli posílení o dva nejlepší hráče z áčka, a to bylo na jejich výkonu znát. My jsme sice měli více ze hry, ale Sušice si vytvořila více šancí, takže z tohoto pohledu považuji remízu za zaslouženou a bod určitě bereme," uznal švihovský lodivod.

„Chtěl bych pochválit Radka Slámu v bráně, který domácím chytil dvě penalty a celkově si ještě připsal další dva důležité zákroky," poznamenal Adam Popelka.

Ten si závěrem neodpustil poznámku na fakt, že se nedělní utkání hrálo na umělé trávě. „Pochopil bych to ve chvíli, kdyby v Sušici neměli jinou možnost, ale vedle je krásné hřiště a stejně hrajeme tento zápas na umělce. Ale když jim to svaz dovolí, musíme to zkrátka respektovat," krčil kouč smířlivě rameny.

Poločas: 1:1. Branky: 23. Gutwirt, 46. Kubín - 32. J. Sláma, 76. Štengl z penalty. Rozhodčí: Koura - Bernard, Klištinec. ŽK: 6:1 (25. Kubín, 43. Patrik Hubáček, 45. Klíma, 50. Kalný, 74. Vítovec, 87. Skála - 45. Zdrahal). Diváci: 100. TJ Sušice B: Hanč - Patrik Hubáček (73. Blažek), Kalný, Krouský, Vítovec, Skála, Krůs, Pavel Hubáček, Gutwirt, Kubín (56. Tuček), Klíma. Trenér: Radek Mottl. FC Švihov: R. Sláma - Štengl, T. Ryba, Petelík, J. Sláma, Cibulka, Kašpárek, Polívka, Zdrahal, Toman, Baxa (54. Havlíček). Trenér: Adam Popelka.

