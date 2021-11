Ačkoliv svěřencům hrajícího trenéra Jiřího Dolejše nešla upřít snaha, na kvalitní soka, který si pomohl i několika hráči z divizního áčka, nestačili a prohráli vysoko 0:6. „Sice jsme měli nějaké šance, ale bylo to málo. Soupeř nás jednoznačně přejel, ukázal svojí kvalitu a konečný výsledek vlastně odpovídá dění na hřišti,“ uznal kouč domácích, který ale jinak zažil povedený podzim.

TJ Sokol Mochtín (modří) - SK Petřín Plzeň B 0:6.Zdroj: Vlaďka Štychová

Do zimního spánku se totiž uloží s náloží třiadvaceti bodů na průběžné šesté příčce - nejlíp ze všech týmů z Klatovska. „Před sezonou jsme si dali za cíl záchranu. Po podzimu jsme šestí, což je určitě skvělé a těší nás to. Měli jsme dobrý vstup do sezony, naopak ve druhé půlce podzimu už to z naší strany nebylo tak dobré. Celkově ale můžeme být spokojení, i když i na jaře nás čeká těžká práce, protože na jedenáctou příčku, která nejspíš bude barážová, máme náskok jen šest bodů,“ upozorňuje Jiří Dolejš.

Závěrem se ještě vyjádřil k situaci, která teď znovu straší nejen tuzemsko, ale celý svět. Koronavirus navzdory očkovaným nabírá na síle. Je dobře, že se letos začalo dřív? „I kdyby se nezačalo a podzim končil až na konci listopadu, myslím si, že by se i přes nárůst počtu nově nakažených hrálo dál. Přece jen jsme už úplně v jiné situaci než před rokem. I díky očkování,“ vysvětlil trenér.

„Naopak to, že se začalo hrát už na konci července, podle mě nebylo nejšťastnější rozhodnutí. Spoustu hráčů měla dovolenou a kádr tak nebyl kompletní. A nejen u nás. Navíc nás teď všechny čeká o poznání delší přestávka,“ dodává mochtínský lodivod.