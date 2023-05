Dobře promazaný stroj se malinko zadrhl, ale i nadále vládne celému Klatovsku. Fotbalisté FC Švihov remizovali ve čtvrteční dohrávce 16. kola okresního přeboru na půdě rezervy nýrské Okuly 2:2, nerozhodný výsledek uhráli podruhé za sebou, ale nejvyšší soutěž okresu vedou i nadále, s tříbodovým náskokem před druhými Hradešicemi.

Okresní přebor, dohrávka 16. kola: FK Okula Nýrsko B - FC Švihov 2:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Švihov měl ve čtvrtek raketový nástup do zápasu. Už 12. minutě otevřel skóre Jakub Sláma, o čtyři minuty přidal druhou branku jeho spoluhráč Miroslav Polívka. Okula Nýrsko do konce poločasové přestávky snížila, a sice zásluhou zkušeného Tomáše Rubáše. „V prvních dvaceti pětadvaceti minutách jsme byli lepším týmem a dokázali jsme vstřelit dvě branky. Ale potom jsme se jako by spokojili s výsledkem a přestali hrát naši hru. Po pěkné akci domácí dokázali snížit na 1:2 a s tímto výsledek se šlo i do kabin," popisoval švihovský fotbalista Adam Aizner průběh prvního dějství.

„Po změně stran jsme soupeře tlačili, ale nedokázali jsme proměnit svoje šance. Domácí tým se zatáhl na svou polovinu a hrozil zejména z brejků," uvedl Aizner. Žádný nebezpečný kontr Nýrští nevyužili, ale ke srovnání skóre jim mohl hostující Havlíček, který si dal vlastní branku. „Tento výsledek už jsme nedokázali zvrátit a proto z jsme z Nýrska odjeli pouze s jedním bodem," doplnil k zápasu Adam Aizner, třiadvacetiletý útočník aktuálního lídra tabulky.

Švihovští odehráli v letošní sezoně osmnáct zápasů, jako jediný ani jednou neprohráli, ale hned osmkrát remizovali. I proto dávají šanci v boji o postup i ostatním týmům. Zajímavostí je, že v šesti remízových případech svěřenci trenéra Adama Popelky dotahovali, v Nýrsku ve čtvrtek teprve podruhé svoje vedení ztratili a došlo tak k dělbě bodů. S Okula v letošní sezoně už podruhé, úvodní utkání na podzim skončilo 1:1.

Šanci na reparát má ambiciózní tým a vedoucí mančaft okresního přeboru už v sobotu, když od 14 hodin nastoupí na půdě Kašperských Hor. Ty by doma rády odčinily (alespoň částečně) debakl 0:11 z podzimního vzájemného střetu.

16. kolo OP: FK Okula Nýrsko B - FC Švihov 2:2

Poločas: 1:2. Branky: 38. Rubáš, 59. Havlíček vlastní - 12. Jakub Sláma, 16. Polívka. Rozhodčí: Koura - Javorský, Bernard. ŽK: 2:2 (17. P. Taušek, 53. Vávra - 61. Štengl, 72. Jakub Sláma). Diváci: 120.



Sestava FK Okula Nýrsko B: M. Kotlan - Dvořák, Valenta, Hvězda, P. Taušek, Vávra, Záň (90. L. Kovařík), Rubáš, Nehoda, Bořánek, M. Göndör (71. A. Göndör). Trenér: Petr Janovský. Sestava FC Švihov: Radek Sláma - Štengl, T. Ryba (38. Havlíček), M. Petelík, Jakub Sláma, V. Petelík, Aizner, Kašpárek, Polívka (67. Cibulka), Zdrahal (67. Baxa), Toman. Trenér: Adam Popelka.

