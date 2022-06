25. kolo krajského přeboru starších žáků: SK Klatovy 1898 (červení) - TJ START Luby (hráči v modrých dresech) 9:2 (4:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„S hrou v prvním poločase být spokojený samozřejmě nemůžu. Hráli jsme pomalu, neběhali jsme a mysleli si, že se soupeř porazí sám,“ bědoval trenér Klatov Marek Lukeš. „Jinak si ale nemyslím, že to byl až do vyloučení vyrovnaný zápas. Výsledkově ano, ale herně jsme byli lepší. Dělaly nám ovšem problémy nakopávané balony, ze kterých nás zlobil jeden ze šikovných útočníků soupeře. Naši stopeři byli až moc hodní," tvrdí šestačtyřicetiletý klatovský lodivod.

Po vyloučení ale hostující kontry opadly a na Rozvoji byla k vidění pouze hra na jednu branku. „I když jsme dvakrát prohrávali, bylo jen otázkou času, kdy skóre otočíme. Myslím si, že těch gólů jsme nakonec mohli dát i více než jen devět,“ dodává k zápasu trenér klatovských mladíků.

Jeho tým tak vyhrál i pětadvacátý zápas sezony a potvrdil, že titul krajského přeborníka je ve správných rukou. „Pokud se nám podaří vyhrát i poslední utkání ve Vejprnicích, zakončíme sezonu se stoprocentní bilancí, což by byla asi unikátní bilance nejen v Plzeňském kraji. Doufám a věřím, že to zvládneme,“ přeje si Lukeš, který už pochopitelně nyní hodnotí sezonu jako velmi úspěšnou. „25 výher z 25 zápasů, to hovoří za vše,“ říká.

Podobnou bilanci už přitom Marek Lukeš ve své trenérské kariéře jednou zažil. Jenomže to bylo v nižší věkové kategorii. „Bylo to ve starší přípravce, což tenkrát byla vlastně kostra současného týmu starších žáků, kdy se nám podařilo vyhrát i krajské finále. Tenhle tým se teď vhodně doplnil, což nám také hrálo do karet. Já osobně bych ale chtěl vyzdvihnout především práci trenéra Potužníka, po kterém jsem družstvo teď na jaře převzal,“ chválil svého předchůdce.

Kanonýr starších žáků SK Klatovy 1898 Denis Gashi.Zdroj: Lída Gashi Čabradová

Po vítězném utkání s lubským Startem jeho hráči převzali přímo na hrací ploše medaile a společně s fanoušky a rodiči, kterých na Rozvoj dorazilo poměrně dost, si vychutnali následné oslavy. Teď už starší žáky čeká jen poslední utkání sezony. Uspějí za tři body i v něm a rozloučí se s ročníkem stylově?

