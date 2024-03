Předtím porazily německý Neudorf, ale v dalším přípravném utkání na jarní polovinu sezony mezi divizní smetánkou fotbalistky SK Klatovy 1898 narazily. Na domácím hřišti se utkaly s Hrádkem u Rokycan, týmem z jiné skupiny divize, ale prohrály celkem jasně 2:6. O jediné dvě branky klatovského družstva se postaral Lucie Elisabeth Dubská.

Zimní příprava 2024: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hrádek 2:6. | Foto: Yvetta Chmelová

„Zápas proti Hrádku byl ze začátku z naší strany velmi dobrý. Na soupeřky jsme nastoupili ve svižném tempu a bylo vidět, že je chceme porazit. To nám vydrželo ale bohužel jen dvacet minut. Sice jsme dali první branku utkání, ale potom soupeř převzal iniciativu, a to až do konce zápasu," uznal v hodnocení asistent trenéra SK Klatovy 1898 Vlastimil Hromada.

„Podařilo se nám sice udržet poločasový vyrovnaný stav 1:1, ale ve druhé půli to z naší strany bylo úplně bez pohybu a nabízení o míč. Soupeřky toho využily ke vstřelení rychlých branek a ukázaly, jak zkušený tým mají, a zaslouženě zápas vyhrály," doplnil k zápasu. Klatovský tým nastoupil v malinko improvizované sestavě, neboť realizačnímu týmu chyběly hned tři klíčové hráčky, které jsou zraněné - Markéta Rajalová, Petra Čubanová i Martina Pousková.

SK Klatovy 1898 - TJ Hrádek 2:6 (1:1)

Branky Klatov: 14. a 73. Dubská. Rozhodčí: Roman Bína. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová - Farná, Kaslová, Voráčová, Kováříková, Veringerová, Petrželková, Maňasová, Lucáková, Mazancová, Dubská, Dvořáková, Pešlová.

