/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Švihova, kteří v minulém kole díky výhře 5:2 definitivně oslavili kýžený postup do krajské I. B třídy, se s letošním ročníkem okresního přeboru rozloučili remízou 3:3 na hřišti Vrhavče. Všechny branky ve Vrhavči padly až po změně stran, přičemž Švihov vyrovnal v poslední minutě zásluhou trefy Tomáše Štengla.

Okresní přebor, 26. kolo: TJ Sokol Vrhaveč (na snímku fotbalisté v bíločerných dresech) - FC Švihov (červení) 3:3. | Foto: Jindřich Schovanec

„Jsem rád, že jsme na závěr sezony neprohráli," ulevil si malinko ambiciózní trenér mužstva Adam Popelka. „Nechtěli jsme mít kvůli prohře zkaženou dokopnou," vysvětlil, ale záhy konstatoval, že o výsledek už mu tolik nešlo.

„Jsem hlavně také rád, že poprvé v základní sestavě nastoupil patnáctiletý Martin Moláček, který si tak přičuchl k dospělému fotbalu. Jen škoda, že jsme dostali tři góly po našich chybách," našel přece jen malinkatá negativa a ještě se malinko pustil do Okresního fotbalového svazu Klatovy. „Strašně mě mrzí, že svaz nebyl schopen zajistit na poslední zápas předání poháru. Kluci na to dřou celý rok a já to absolutně nechápu a nerozumím tomu," štvalo ho.

Závěrečná remíza ovšem na hodnocení celé sezony neměla žádný vliv. Švihov v letošním ročníku sezoně prohrál jediné utkání a získal sedmapadesát bodů. A už v úterý večer ohlásí pět nových posil, se kterými bude moci počítat do nadcházející sezony v krajské konkurenci. Jedna z nich letos hrála divizi.

TJ Sokol Vrhaveč – FC Švihov 3:3

Poločas: 0:0. Branky: 67. a 75. Skřivánek, 87. Z. Fait - 62. Polívka, 73. R. Sláma, 90. Štengl. Rozhodčí: Koura - Kopecký, Kečkeš. ŽK: 1:1 (27. F. Hrach - 62. Polívka). Diváci: 95. TJ Sokol Vrhaveč: F. Lorenc - Skřivánek, Valvoda (80. J. Slanina), Schwarz, F. Hrach, Macháček, V. Hrach, Kozák (65. Hromada), Malenka, Důlovec, Z. Fait. Trenér: David Hrach. FC Švihov: L. Zdrahal - Toman, Štengl, Havlíček, M. Petelík, V. Petelík, Cibulka, Kašpárek (71. R. Sláma), Polívka, J. Zdrahal, Moláček (46. J. Sláma). Trenér: Adam Popelka.

