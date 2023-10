Klatovské fotbalistky bojovaly v posledním utkání podzimní části skupiny C o druhé místo, ale nakonec přezimují až na pátém. Před domácím publikem totiž podlehly jihočeskému Hradišti těsně 3:4. Klatovy hrály se soupeřkami vyrovnanou partii a o vedení se oba týmy přetahovaly. Domácí hráčky doplatily na neproměňování šancí a na chyby, po nichž pak ze standardek třikrát inkasovaly. Rozhodující gól dostaly z pokutového kopu. O všechny tři góly Klatov se postarala Julie Chobotová.

Česká divize žen, skupina C, 7. kolo: SK Klatovy 1898 - TJ Hradiště 3:4. | Video: Yvetta Chmelová

Klatovanky za vytrvalého deště začaly lépe a už v páté minutě hry rozjásala fanoušky Julie Chobotová, která přímým kopem z téměř poloviny hřiště zaskočila gólmanku Hradiště Leonu Michalcovou – 1:0. Hradiště stav srovnalo až po změně stran, když v 52. minutě překonala domácí gólmanku Renatu Klembarovou Veronika Hladíková. Vedení si klatovské fotbalistky vzaly zpátky o čtyři minuty později, kdy akci po ose Adéla Veringerová - Markéta Rajalová parádně zakončila agilně hrající útočnice Julie Chobotová.

Ale po necelé čtvrthodince Hradiště Michaelou Sitterovou nejprve vyrovnalo, a v 72. minutě se poprvé v utkání dostalo do vedení. Z přímého kopu se parádně k tyči trefila znovu Sitterová. A Sitterová zkompletovala svůj hattrick v 80. minutě hry, kdy proměnila pokutový kop nařízený za faul ve vápně. O minutu později se stejný “hattrickový“ kousek povedl i klatovské Julii Chobotové. Ta s přehledem proměnila v gól svůj únik, ke kterému ji vybídla kapitánka Markéta Rajalová. I když se pak Klatovy hodně snažily, další gól už nepřidaly.

„Byl to atraktivní zápas se spoustou šancí, ale soupeřky, na rozdíl od nás, je dokázaly proměnit. V tom u nás vidím největší problém během posledních zápasů - neproměňování šancí a klid v zakončení. Na této disciplíně budeme muset přes zimu zapracovat,“ je jasné kapitánce Klatov Markétě Rajalové.

Zkušená univerzálka připomněla, že tři ze čtyř gólů do sítě Klatov padly ze standardních situací. „Standardky pramenily z chyb kolem půlící čáry, kde dáváme soupeřkám přednost, místo toho, abychom šly do souboje a balon urvaly. Tímto jsme soupeřkám daly šanci skórovat, jelikož standardní situace jsou jejích předností,“ konstatovala třicetiletá fotbalistka. „Musím ale podotknout, že všechny byly nádherně kopnuté,“ vysekla poklonu soupeřce Michaele Sitterové, která všechny přímé kopy proměnila v góly.

Klatovská kapitánka také pochválila za hattrick svou rychlonohou spoluhráčku Julii Chobotovou. Ale zároveň podotkla: „Je ale špatně, že ji některá z nás nenapodobila. Je to málo, jediná střelkyně v zápase. Já mám z hattricku Julči radost a moc jí to přeji, ale my se nemůžeme neustále spoléhat na jednoho střelce, to ani v týmovém sportu není možné,“ konstatuje Rajalová.

Markéta Rajalová, která nosí na dresu šťastnou sedmičku, i přes prohru v posledním letošním mistrovském vystoupení, podzimní část sezony hodnotí pozitivně. „Do týmu se nám podařilo zapracovat nové mladé fotbalistky a některé se k nám ještě přidají až dovrší požadovaného věku. Což by do budoucna mohlo přivést další mladé fotbalistky a být přínosem pro klub. Nakonec je to páté místo, ale o něj se společně dělíme s Domažlicemi, a na druhé místo ztrácíme jen tři body, což naznačuje zajímavé mistrovské jaro. Věřím, že se nám jaro vydaří a my budeme po jarních bitvách na bedně,“ řekla.

„Chtěla bych za podzimní část sezony poděkovat celému týmu, jak holkám, tak realizačnímu týmu, a především skvělým fanouškům, kteří nás neustále podporují,“ děkovala klatovská kapitánka po posledním utkání podzimu.

SK Klatovy 1898 – TJ Hradiště 3:4

Poločas: 1:0. Branky: 5., 56. a 81. Chobotová – 68, 72. a 80. z penalty Michaela Sitterová, 52. Hodíková. Rozhodčí: Vlastimil Hromada (laik). ŽK: 2:0 (65. Voráčová, Klembarová). Diváci: 80. Hřiště: Rozvoj, Klatovy. Sestava SK Klatovy 1898: Klembarová – Veringerová, Farná, Hrachová, Voráčová, Rajalová, Pousková, Chobotová, Čubanová, Janotová, Dubská. Střídající hráčky: Ulrychová, Kaslová, Hofmeisterová, Kováříková, Pešlová, Müllerová, Presslová. Trenér: Jiří Pytel. Sestava TJ Hradiště: Michalcová – Mužíková, Lexová, Jančisková, Suková, Pletková, Němečková, Smolová, Hliňáková, Sitterová, Šimáková. Střídající hráčky: Synáčková, Krupičková, Hodíková, Grecmanová, Vojtěchovská. Trenér: Petr Novotný.

