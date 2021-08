Áčko divizních Klatov míří po dvou domácích (a úspěšných) zápasech poprvé v sezoně mimo svůj magický chrám na Rozvoji. Už v sobotu dopoledne hraje soubor trenéra Michala Hoffmanna na půdě Mariánských Lázní. Tedy na hřišti týmu, jenž letos ve čtvrté soutěži ještě nebodoval. Ve dvou zápasech navíc inkasoval alarmujících devět gólů.

„To, že soupeř na úvod dvakrát prohrál, nic neznamená. My hlavně musíme hrát svoji hru, nesmíme soupeře podcenit, chceme tři body. Asi to bude hodně bojovné utkání, hlavně tedy z jejich strany. Určitě nás nečeká lehký zápas, na který se musíme pořádně připravit,“ řekl po posledním zápase s Mýtem 17letý klatovský obránce Lukáš Rajtmajer.

„Tam (v Mariánských Lázních) to bude asi dost podobný zápas jako teď naposledy s Mýtem. Bude to o bojovnosti a prvním gólu. Snad to zvládneme a potvrdíme dobrý vstup do soutěže,“ doplnil svého mladého spoluhráče zkušený klatovský špílmachr Antonín Presl.

Ale podcenit Mariánské Lázně? To není na místě. Viktoriáni sice oba úvodní zápasy mezi divizní smetánkou prohráli, ale ve středu zase v úvodním kole MOL Cupu pořádně trápili třetiligový Písek, který do další fáze soutěže postoupil po remíze 1:1 až v penaltovém rozstřelu.

Klatovským fotbalistům se navíc poslední dva duely na Chebsku příliš nepovedli. Vloni tam po bezbrankovém zápase sice vybojovali důležité dva body (na penalty zvítězili 4:3), ale předloni padli po brance kanonýra Nedbalého 0:1. Za 180 minut tedy lázeňskému klubu na jejich trávníku nedokázali vstřelit ani jeden gól.

Okula Nýrsko jede v přeboru kraje do Holýšova

Venkovní duel čeká ve třetím kole krajského přeboru také druhý nejvýše postavený tým okresu, a sice FK Okula Nýrsko hrající nejvyšší přebor Plzeňského kraje. Svěřenci zkušeného trenéra Karla Kalivoda cestují v neděli do Holýšova, kde nastoupí od osmnácti hodin.

Holýšov v úvodních dvou kolech vybojoval dva body, když prohrál s nováčkem z Radnic 0:4, ale po penaltách uspěl na půdě Horní Břízy. Nýrsko je na tom zatím o trošku lépe. V prvním kole si díky pozdní brance Vargy odvezlo cennou výhru a tři body ze hřiště plzeňského Rapidu (1:0) a před týdnem získalo doma proti Nepomuku body dva, i když ještě v 90. minutě prohrávalo.

Víkendový fotbalový program okresních týmů

FORTUNA divize A – sobota 10.15: Viktoria Mariánské Lázně – SK Klatovy 1898. Krajský přebor – neděle 18.00: TJ Holýšov – FK Okula Nýrsko. I. A třída – sobota 18.00: TJ Svatobor Hrádek – Bělá nad Radbuzou, neděle 16.00: TJ Start Luby – Bohemia Kaznějov, FK Svéradice – TJ Sušice (hř. Velký Bor), 18.00: Sokol Mochtín – FC Křimice.

I. B třída, skupina B – sobota 18.00: TJ Sokol Blovice – TJ Měcholupy, TJ Sokol Vrhaveč – FK Horažďovice, neděle 14.00: Pfeifer Chanovice – TJ Sokol Pačejov, 15.00: SK Klatovy 1898 B – SK Bolešiny. Okresní přebor – sobota 15.00: FK Okula Nýrsko B – Sokol Chudenice, 17.00: TJ Nezamyslice – Sokol Mochtín B, Tatran Dlouhá Ves – TJ Kašperské Hory, Dukla Janovice – TJ Start Luby B, neděle 14.00: SK Kovo Strážov – Sokol Hradešice, 15.00: Sokol Měčín – SK Malý Bor 1929, 17.00: TJ Sušice B – FC Švihov.

III. třída – sobota 14.00: Sokol Hartmanice – FK Svéradice B, 16.00: FK Budětice 2012 – TJ Žichovice (hř. Rabí), 17.00: SK Bolešiny B – SRK Železná Ruda, neděle 15.00: Sokol Veřechov – Sokol Plánice, 16.00: Sokol Běšiny – Sokol Kolinec, 17.00: Dukla Janovice B – SK Velhartice, Svatobor Hrádek B – Tatran Velké Hydčice. Česká divize dorostu – sobota 10.00: SK Klatovy 1898 U19 – TJ Lokomotiva České Budějovice U19, 12.15: SK Klatovy 1898 U17 – TJ Lokomotiva České Budějovice U17 (oba zápasy se hrají v Janovicích).

Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – Luby/Švihov, neděle 10.00: Staňkov/Holýšov – FK Okula Nýrsko (hř. Staňkov). Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Horažďovice/Sv. Hrádek – Luby/Švihov, neděle 12.15: Staňkov/Holýšov – FK Okula Nýrsko (hř. Staňkov). Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: SK SENCO Doubravka – Horaždovice/Sv. Hrádek. Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: SK SENCO Doubravka – Horaždovice/Sv. Hrádek.