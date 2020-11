Nejvíce branek vstřelil matador ve službách Startu Dešenice Michal Poupa. Třiačtyřicetiletý borec si ve třetí třídě otevřel svůj střelecký účet už v úvodním kole, kdy šesti góly pomohl k výhře svého týmu 10:2 nad Velharticemi. „Šest gólů za jeden zápas? Už se mi to mezi muži párkrát stalo,“ culil se kapitán Startu, který se nakonec zastavil na celkových šestnácti trefách.

Mocně mu však na záda dýchal spoluhráč z týmu Milan Flor, který v podzimních soubojích zaznamenal pouze o čtyři přesné zásahy méně. „Jsem moc spokojený. Mám na svém kontě jedenáct gólů jako můj spoluhráč Michal Poupa. Už se z toho stává skoro tradice, že se společně pohybujeme na předních příčkách tabulky střelců v této soutěži,“ říkal Flor po zápase 5. kola proti Veřechovu, ve kterém zaznamenal čtyři trefy. To ještě nevěděl, že mu starší parťák v následujících třech kolech takhle uteče.

Zdroj: David Koranda

Na podzim chytli gólovou slinu ale i další borci. Třeba Miroslav Vališ z Běšin, jenž v pěti zápasech nasázel devět gólů. Šest z nich do sítě Spůle. „Tolik gólů za jedno utkání jsem v mužích ještě nikdy nedal. Byla to moje premiéra,“ jásal po zápase. „Ale určitě je potřeba podotknout, že soupeř k nám přijel pouze v deseti hráčích včetně gólmana,“ poznamenal Vališ. Běšiny v áčkové skupině IV. třídy vůbec zažily parádní podzim. Vyhrály všech pět duelů, nastřílely jednatřicet branek a pouze dvakrát inkasovaly. Skvostné…

O jednu branku více na podzim zaznamenal například Tadeáš Kohout ze záložního celku nýrské Okuly, který měl však k dispozici více zápasů než Vališ či Dominik Vraný z bolešinského béčka, anebo Pavel Vinický (TJ Sušice B). A nejpovedenější zápas snajpra Sušice? Rozhodně utkání 7. kola III. třídy proti rezervě Bolešin.

Sušice svého soka deklasovala vysoko 11:0 a Vinický vstřelil čtyři góly. Přičemž hattrick měl tento 36letý kanonýr na svém kontě už po čtrnácti minutách. „Dát tři góly takhle brzy po zahájení zápasu? To se mi ještě nikdy nepovedlo,“ rozplýval se zkušený plejer. „Jsem překvapený, jak mi to tam letos zatím padá, ale to je také tím, že se daří celému mužstvu,“ podotkl.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

ROZHODČÍ KARTAMI NEŠETŘILI

Avšak abychom jen nevychvalovali urozené střelce, pojďme se nyní ohlédnout za statistikou žlutých a červených karet. Hříšníků bylo poměrně dost. Nejvíce karet žluté barvy posbíral janovický Patrik Petruška, zároveň hráč hokejové Malé Vísky, který též kdysi oblékal dres extraligové Škody Plzeň. Zlým mužem zkráceného podzimu se však nestal devětadvacetiletý „Duklák“, ale úplně někdo jiný. A sice Deník Gazdík z TJ Žihobce, který od mužů s píšťalkou uviděl celkem tři červené karty.

Zdroj: David Koranda

BLÁZINEC VE STRÁŽOVĚ

Zápasů, které budily vášně mezi samotnými hráči i fanoušky, bychom našli celou řadu. Avšak utkání 8. kola okresního přeboru mezi Strážovem a Chudenicemi (4:2) vybočovalo. K vidění totiž byly tři penalty (dvě pro Strážov a jedna pro Chudenice) a tři červené karty. Předčasně do sprchy museli hostující Duda, Ježek a Majer.

„To je č*rák, to je vůl,“ psalo se v zápise o utkání. Osmatřicetiletý sudí Stach, který tento zápas 11. října řídil, si prostě vulgární výrazy z úst chudenických fotbalistů líbit nenechal…

ČÍM VÍCE GÓLŮ, TÍM VÍCE ZÁBAVY

Týmy z okresu Klatovsko vzorně reprezentovaly i v krajských či vyšších soutěžích. Na podzim se solidně dařilo diviznímu áčku SK Klatovy 1898, Žichovicím v I. A třídě nebo rezervě Klatov ve skupině B krajské I. B třídy, která zejména v domácím prostředí na podzim svým soupeřům balila na zpáteční cestu do báglu se špinavými kopačkami a zpocenými hadry i pořádný příděl.

Vzpomenout však musíme také na talentované mládežníky. Mladší žáci FK Okula Nýrsko pod vedením trenéra Josefa Jurašiho předvedli v zápase 2. kola krajského přeboru málo vídanou věc. Na hřišti vejprnické Slavie totiž zvítězili 30:2! Osmkrát se v tomto zápase trefil Jakub Šiška, šest gólů zaznamenala dvanáctiletá Kristýna Tvrdíková. Tento výsledek ale nebyl v podání malých Optiků výjimkou. Debakl proti nim utrpěly Křimice (1:13), Klatovy (1:13) nebo Sušice (0:14). Mladší žáci Nýrska nastříleli v sedmi zápasech celkem 83 branek a v této statistice neměli v soutěži konkurenci. Méně gólů než oni daly i vedoucí naděje Rapidu.