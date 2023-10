Na konci září se v areálu TJ Chotěšov uskutečnil úvodní ze série turnajů okresních výběrů fotbalistů v kategorii do 12 let. Na Plzeňsku nechyběly ani naděje OFS Klatovy, který však dle regulí nemohli reprezentovat borci z Klatov, Startu Luby ani Horažďovic, protože hráči z těchto klubů hrají soutěže nad úrovní krajských a okresních soutěží.

Fotbalový míč, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Trenéři výběru Okresního fotbalového svazu Klatovy i přesto poskládali velice zajímavý tým z pěti oddílů Klatovska. „Naše výběry znaly z minulosti jen úspěchy, a tak jsme byli v očekávání, jak se bude dařit nově sestavenému výběru talentů našeho okresu,“ poznamenali trenéři Pavel Vacek s Davidem Gajduškem v hodnocení pro webovou nástěnku OFS Klatovy.

„Jak to ve fotbale obecně bývá, něco se povedlo lépe, něco hůře. Samotné zápasy turnaje nám ukázaly to, že vyrovnat se nejlepším nebude jednoduché, a že je potřeba se vyrovnat konkurenci v rychlosti, v práci s míčem a využíváním vypracovaných šancí. Pak by se dalo posbírat více než jeden bod, který jsme si zatím na naše konto připsali,“ uvědomují si na Klatovsku.

„Některé zápasy byly dobře rozehrané, ale množství chyb a nerozhodnosti nás připravily o možnost urvat nějaké další body a nastolit tím určitou pohodu v týmu. Určitě ale nelze naše kluky zatracovat, protože očekáváme po určitém vzájemném poznání daleko lepší souhru a kombinaci, pak by kvalitnější výkony mohly přinést posun tabulkou vzhůru,“ přejí si Vacek s Gajduškem.

Výsledky OFS Klatovy U12 na turnaji v Chotěšově: OFS Klatovy – OFS Tachov 0:1, OFS Klatovy – OFS Rokycany 2:2 (branky Klatov: Panoš, Koudelka), OFS Klatovy – OFS Plzeň-město 0:1, OFS Klatovy – OFS Plzeň-jih 0:3, OFS Klatovy – OFS Plzeň-město 1:2 (branka Klatov: Majer), výběr OFS Domažlice U12 se úvodního turnaje na Plzeňsku nezúčastnil.



OFS Klatovy U12 reprezentovali: Václav Majer Václav, Radek Mäntl, Daniel Nemrava, Sebastiano, Stibor (všichni TJ Sušice), Josef Hlaváč, Ondřej Panoš, Jakub Vacek (všichni FK Okula Nýrsko), Karel Hanžlík (SK Kovodružstvo Strážov), Vojtěch Koudelka, Adam Svoboda, Štěpán Prexl (TJ Svatobor Hrádek), Matěj Blahut (SK Bolešiny). Trenéři: Pavel Vacek a David Gajdušek.

