V první polovině října se klatovský ostrostřelec Adam Aizner obával, že kvůli pandemii koronaviru budou fotbalové soutěže v tuzemsku znovu pozastaveny. „Dle mého názoru hrozba toho, že stát zakáže všechny sportovní akce, visí ve vzduchu,“ říkal Aizner v rozhovoru po zápase v Hořovicích, kde dvěma góly pomohl k cennému vítězství 4:1.

Amatérský fotbal v České republice dostal minimálně až do konce roku červenou kartu. | Foto: depositphotos

Jeho slova se nakonec naplnila. Nejprve přišel dvoutýdenní zákaz, který se kvůli dramatickému šíření nákazy nemoci covid-19 protáhl. A pak se stalo i to, co nikdo nechtěl, ale každý rozumný člověk to očekával. Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) minulý týden předčasně ukončil podzimní část s výjimkou první a druhé fotbalové ligy.