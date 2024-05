Fotbal, hry a zábava. V Sušici se uskuteční druhý ročník fotbalového kempu

TJ Sušice ve spolupráci s Okresním fotbalovým svazem Klatovy pořádá o prázdninách Fotbal camp, a to ve dvou zajímavých variantách. Účastníci kempu s ubytováním si spoustu zábavy užijí od 30. června do 5. července, účastníci příměstského kempu zase od 1. do 5. července.