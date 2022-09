Měcholupy doma řádily, béčko divizního klubu schytalo v derby pořádný výprask

„Samozřejmě jsme to věděli, ale i přesto jsme nechtěli soupeře za žádnou cenu podcenit a do zápasu jsme šli s jasným cílem – vyhrát,“ říká čtyřgólový kanonýr, jehož však překvapilo, jakým stylem jeho mužstvo protivníka přejelo.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech) deklasovali rezervu divizního SK Klatovy 1898 8:0.Zdroj: Miluše Šulajová

„Ano, musím říct, že mě to překvapilo, ale konečný výsledek odpovídá průběhu hry. I když je v kádru klatovského béčka hodně kvalitních hráčů, tak nám tohle utkání vyšlo možná až nad očekávání,“ radoval se Tomáš Jandečka. „Rozhodně to nebyl zápas o štěstí, že by nám tam spadlo všechno, na co jsme sáhli, protože řadu šancí jsme ještě neproměnili. Jak už jsem ale říkal, nám to sedlo a jako tým jsme hráli výborně,“ podotknul ještě.

Ke čtyřem trefám vám stačilo 80 minut. První branku jste dal v 18. minutě, poslední v 74. minutě. Která ze čtyř vašich branek byla ta nejhezčí?

Jako nejhezčí bych rozhodně zmínil hned tu první z osmnácté minuty, která byla zároveň vítězná. Padla po akci před velkým vápnem, kde jsme s mým spoluhráčem Dušanem Bálkem obehráli dva protihráče, a já následně vystřelil na vzdálenější tyč. Každopádně chci tímto způsobem poděkovat také všem spoluhráčům za skvělý servis při skórování.

Dva zápasy, dvě výhry, skóre 13:1. Představovali jste si lepší vstup do soutěže?

Určitě jsme si tak skvělý vstup do soutěže v hlavách přáli, nicméně nepředstavovali. Takže jsme moc rádi, že se to takhle povedlo a všichni věříme, že se nám bude dařit i v následujících zápasech.

Tomáš Jandečka (v černém dresu s číslem 12).Zdroj: Miluše Šulajová

Vy osobně už jste dal ve dvou letošních zápasech pět branek. Cítíte formu? Přece jen: v minulé sezoně jste pálil v uvozovkách jen sedmkrát.

Rozhodně si nemyslím, že bych měl mít nějakou střeleckou formu, ale na hřišti se momentálně cítím dobře a chemie se spoluhráči funguje, za což může i kvalitní příprava.

V příštím kole jedete na horkou půdu nepříjemných do Blovic. S jakým cílem?

Do Blovic jedeme samozřejmě s jasným cílem – vyhrát. A to i přesto, že jsme si vědomi velké síly soupeře.

