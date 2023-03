Na konci uplynulého roku a také v průběhu celého ledna měli čtenáři v anketě na webových stránkách Deníku unikátní možnost zvolit nejoblíbenější (nebo nejsympatičtější - jak chcete) fotbalový klub.

FK Okula Nýrsko, muži. | Foto: Aneta Kalivodová

Čtenáři nejprve hlasovali pro fotbalové oddíly v rámci sedmi okresních kol, z nichž pak nejlepší tři kluby postoupily do krajského finále. V něm bylo na webu rozdáno 103 026 hlasů, přičemž největší podporu měl FK Okula Nýrsko. Příznivci klubu, který v okresním kole skončil „až“ druhý za Strážovem, se mohutně spojili a společnými silami dotáhli Okulu k triumfu. Zaslouženě, neboť celkový počet hlasů pro ´modrobílé´ dosáhl na číslovku 26 670.

„Je to tam. Stali jsme se nejoblíbenějším klubem Plzeňského kraje. Jsme šťastní, děkujeme moc vám všem za tak obrovskou podporu! Neuvěřitelné. V tomto roce budeme nadále makat, abychom vás nezklamali,“ napsal jediný reprezentant klatovského okresu v krajského přeboru mužů na svém facebooku.

Karel Kalivoda.Zdroj: Aneta Kalivodová

Koneckonců: právě síla sociálních sítí dotáhla Okulu k celkovém prvenství. Klub, hráči , ale zejména fanoušci anketu každý den ve virtuálním světě poctivě sdíleli dál a výsledek se dostavil. Sportovní redakce po skončení finálového souboje poslala do Nýrska cenu, a sice trofej s gravírovaným štítkem.

Hned trojí ocenění v prestižní anketě napříč sporty

Okula ovšem nezářila pouze v anketě Deníku, ale také jinde. Na konci února se totiž v klatovském divadle uskutečnilo tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy za rok 2022. Muži FK Okula Nýrsko vyhráli cenu pro nejlepší sportovní kolektiv v kategorii dospělých, a to především za to, že v loňské sezoně skončili v nejvyšší krajské soutěži na druhém místě. „Střízlivě řeknu, že jsme dosáhli na vrchol toho, na co teď máme,“ řekl i po historickém počinu oddílu hlavní trenér Okuláků Karel Kalivoda.

Nejoblíbenějším fotbalovým klubem Plzeňského kraje se stal FK Okula Nýrsko

Tohoto výsledku si všimla i odborná porota z Okresního sdružení ČUS – Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy, která vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Klatovska tradičně uspořádala. V kategorii trenér roku skončil na třetím místě právě kouč a předseda klubu Karel Kalivoda a mezi jednotlivci (mládež) obsadil čtrnáctiletý Gabriel Göndör jedenáctou příčku. Jeho úspěch umocňuje také fakt, že v nominaci byl vůbec jediným fotbalistou.

Důraz se tady klade na výchovu začínajících fotbalistů

FK Okula Nýrsko má dlouholetou tradici a v současnosti se může pyšnit skoro dvěma stovkami členů od nejmenších po dospělé. Muži hrají krajský přebor a v posledních letech patří k tomu nejlepšímu, co tato soutěž nabízí. Rezerva hraje okresní přebor (po podzimní části jí patří osmá příčka) a v tradičním klubu, který se může pyšnit dvěma travnatými hřišti, funguje i stará garda. Ta si jednou za čas chodí zakopat hlavně pro zábavu a utužování letitých přátelství.

FK Okula Nýrsko, nejoblíbenější klub Plzeňského kraje.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Na jaře, ale také na podzim si vyjednáme vždycky dva tři zápasy, především v příhraničí. Do Německa je to kousek, máme tam kamarády. Takže v rámci kamarádského posezení pak tato utkání absolvujeme,“ vysvětlil trenér mužů Karel Kalivoda, který je v klubu zároveň i předsedou.

Nejstarší mládežnickou kategorií je dorost, který v letošní sezoně hraje béčkovou skupinu krajské soutěže. A do jarní části, která začíná 1. dubna, bude vstupovat ze solidní třetí pozice. Oddíl momentálně disponuje také žákovskými kategoriemi. I tady se válčí v krajské soutěži (krajský přebor mladších a starších žáků), ale ve společném výběru se Železnou Rudou.

Na absenci zápasů v rámci různých sezonních turnajů si nemohou stěžovat ani děti z kategorií mladších a starších přípravek ani ti úplně nejmenší – začínající – fotbalisté (takzvaná kategorie předpřípravka). Především na výchovu mládeže se v Nýrsku klade vskutku velký důraz.

Jan Hošek.Zdroj: Aneta Kalivodová

Mezi nejslavnější fotbalisty, kteří si prošli Nýrskem, patří například Roman Vonášek, Antonín Mlejnský nebo i současný trenér Zlína Pavel Vrba. Známým fotbalistou je také odchovanec Okuly Nýrsko Jan Hošek (33), který si ve své kariéře prošel třeba pražskou Slavií, Teplicemi, Karvinou či polskou Cracoviou.

