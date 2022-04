A jak jeho první soutěžní utkání dopadlo? Naprosto fenomenálně! Železná Ruda v sobotním souboji 18. kola porazila v domácím prostředí béčko Svatoboru Hrádek hokejovým výsledkem 7:6, odpoutala se ze dne tabulky a maďarský útočník, který si ve své kariéře zahrál první ligu ve Viktorii Plzeň, Slovácku či Bohemians Praha, k tomu přispěl pěti zásahy.

První trefu si přitom připsal „až“ v 17. minutě, pátou, kterou navyšoval průběžný výsledek už na 7:2 z pohledu svého týmu, zaznamenal dvě minuty po pauze. „Pět gólů v jednom soutěžním utkání ale není můj osobní rekord. Tuším, že v Bukovci jsem jednou dal v I. A třídě šest branek, ale proti komu to bylo, to už si přesně nepamatuji,“ usmívá se Róth.

Jeho tým po poločase i díky němu vedl 6:2 a na začátku druhé půle už 7:2. Soupeř ale nakonec zadělal na drama. „Asi nám pak trošku došly síly, nicméně: alespoň to bylo zajímavé až do konce. Taková divočina,“ procedil zkušený borec, který s fotbalem začínal v klubu FC Fehervár.

Bývalý fotbalista Slovácka a Plzně Ferenc Róth žije s rodinou na západě Čech.Zdroj: archiv Ference Rótha

Jeho cílem (i cílem klubu) je zachránit v Železné Rudě III. třídu a první vítězství v jarní polovině sezony může být odrazovým můstkem k lepším zítřkům. „Jednoznačně, i proto jsme sem šli pomoci,“ poukázal Róth na fakt, že společně s ním do Železné Rudy odešli ještě Martin Knakal s Ondřejem Králem. Tedy dva borci, kteří v minulosti také působili ve fotbalové Viktorii Plzeň.

Ferenc Róth si první zápas nemohl vynachválit a liboval si i nad partou kluků, kteří v Železné Rudě působí. „Nemohu si stěžovat, je to tady super. Máme tým složený z mladíků, ale i starších hráčů. Je to skvěle vyvážené a já se tady cítím strašně dobře,“ libuje si internacionál, jenž do Železné Rudy zamířil i proto, že má s rodinou na Špičáku apartmán. „Trávíme tu víkendy a fotbalu jsem se ještě vzdát úplně nechtěl,“ říká s úsměvem.

Maďarský fotbalista Ferenc Róth při exhibičním utkání proti Sigi Teamu. Střílí na gólmana Daniela Zítku.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ačkoliv síť rezervního týmu Svatoboru Hrádek rozvlnit hned pětkrát, moc dobře si uvědomuje, že bude muset ještě trochu potrénovat. „V zápase jsem se cítil dobře, ale den po něm už mě všechno bolelo. Teď mám ale týden na to, abych se dal dohromady,“ culí se nová opora tradičního klubu.

