Ernest Gutwirt v akci.Zdroj: David Koranda

Borec, který si v dorostenecké kategorii zahrál i druhou slovenskou ligu za LAFC Lučenec, je v nejvyšší soutěži Klatovska postrachem. Je to typ hráče, kterého chcete mít po svém boku, ale nikdy nechcete nastoupit proti němu. Své o tom ví například v Nezamyslicích, kde béčko Sušice hrálo o víkendu.

Domácí srdnatě bojovali, ale favoritovi nakonec podlehli 2:4. V zápise o utkání je přitom v kolonce gólů na straně vítězného týmu zapsané rozhodčím duelu jediné jméno. Ano, hádáte správně: Ernest ´Mayo´ Gutwirt se prosadil čtyřikrát a stal se hlavní hvězdou tohoto zajímavého střetnutí. Budoucí tatínek tak potvrdil solidní střeleckou formu a zároveň se po zásluze stává i Kanonýrem Deníku.

Víkendové utkání 9. kola na hřišti Nezamyslic jste zvládli úspěšně. Po vítězství 4:2 jste si domů odvezli všechny tři body. Jaký to byl zápas?

Na derby do Nezamyslic jsme jeli s jednoznačným cílem, a to vyhrát. Začátek sezony nám nevyšel podle našich představ, a tak potřebujeme sbírat body jako sůl. Byl to velmi dobrý zápas, navzdory tomu, že se soupeř nachází ve spodní části tabulky. Ale po třetím gólu Nezamyslice kapitulovaly, v této chvíli se lámal chleba. Nicméně je třeba přiznat, že kdyby domácí na začátku proměnili penaltu, mohlo se utkání vyvíjet úplně jinak. Pokutový kop naštěstí zneškodnil náš skvěle chytající brankář Petr Hanč.

Fotbalista TJ Sušice B Ernest ´Mayo´ Gutwirt.Zdroj: David Koranda

Zápas v Nezamyslicích jste proměnil ve vlastní one man show, postaral jste se o všechny góly svého týmu. Která za vašich tref byla tou nejpovedenější?

Nejhezčí gól byl určitě ten třetí. Řítil jsem se z půlky hřiště sám na brankáře a přeloboval ho. Trošku jsem si ho vychutnal a pomstil se, protože tentýž gólman mě minulou sezonu vychytal. Tenkrát jsem mu asi z pěti vyložených šancí nedal ani jeden gól, a i proto jsme tu pouze remizovali 1:1.

V letošní sezoně jste nastřílel už patnáct branek. Jste spokojený se svým střeleckým účtem? Nebo jste podle vašeho názoru mohl dát ještě více gólů?

Spokojený nejsem, protože branek jsem mohl dát víc. Ale to je také tím, že se nám na začátku sezony moc nedařilo, a tak se nedařilo ani mně proměňovat šance, které jsem měl.

Vloni jste dal ve 23 zápasech hned 28 branek. Dal jste si sám sobě pro letošní ročník za cíl, že byste chtěl překonat svůj skvělý loňský počin?

V minulé sezoně jsme skončili na čtvrtém místě a já jsem dal 28 gólů. Letos bych byl radši, kdybych dal méně branek, ale skončili bychom první. Ano, vyhrát tabulku střelců je potěšením pro každého útočníka, ale ještě krásnější je to, když tým vyhraje titul a postoupí do vyšší soutěže.

K tomu máte ale ještě hodně daleko. Po jedenácti odehraných zápasech se v tabulce nacházíte až na sedmém místě. Zklamání, je to tak?

Se sedmým místem nejsme spokojení ani náhodou. Máme velmi kvalitní tým, ale někdo „kvalita“ zkrátka nestačí. Raději bych nás viděl v elitní trojce než ve středu, nebo ve spodku tabulky.

Fotbalisté TJ Sušice B vyhráli v Nezamyslicích 4:2. O všechny branky týmu se postaral Ernest Gutwirt (v bílém dresu).Zdroj: David Koranda

V příštím kole se můžete posunout zase o kousek výš, ale čeká vás doma velmi těžký oříšek. Do Sušice přijede druhý tým tabulky – Švihov. Ten letos jako jediný ještě neprohrál. S jakým cílem do tohoto zápasu půjdete a co od něj očekáváte?

S cílem vyhrát a jedině vyhrát! Doma musíme jen vítězit. Před vlastními fanoušky nemůžeme být nikdy spokojení ani s remízou. A takto v neděli na Švihov vyběhneme. Švihov schytá svojí první porážku v sezoně. Navíc máme soupeři co vracet, protože vloni jsme s nimi prohráli doma i venku.

Jaký je vlastně v Sušici kolektiv, parta a jaká atmosféra panuje v kabině…?

Kolektiv je tady úžasný, bojovný, tým chce vyhrávat. Kabina je veselá, když se daří, ale dokáže být také smutná, když to nejde podle představ…

Otázka na závěr: proč vám vlastně všichni říkají „Mayo“?

Ernest jsem jen na občanském průkaze, Mayo jsem zase v reálném životě. Jméno Ernest jsem dostal po dědovi, pradědovi, a tak dále. Původně jsem se měl jmenovat Mário, ale moje mamina se nakonec rozhodla pro jméno Ernest. I tak mě všichni v rodině, ve škole, zkrátka všude oslovují Majo. A ještě v časech dorostu, kdy jsem hrál za druhou ligu za slovenský Lučenec, jsem vyměnil „Y“ za „J“, aby to vypadalo brazilsky (směje se).

