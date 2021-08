Starší dorostenci SK Klatovy 1898 totiž Jihočechům v azylu v Janovicích nad Úhlavou podlehli 2:4. A to i přesto, že v zápase hned dvakrát vedli.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, brzy jsme se dostali do vedení. Pak se ale hra vyrovnala a Lokomotiva potvrdila, že je to velmi nepříjemný soupeř,“ říkal trenér klatovských mladíků do 19 let Martin Lepeška.

Starší dorost Klatov podlehl Lokomotivě.Zdroj: archiv Deníku a Jiří Pojar

Hosté malou chvíli po změně stran vyrovnali po diskutabilní penaltě, kterou nařídil rozhodčí Kříž. „Za mě to žádná penalta nebyla, nebyl tam žádný kontakt. I sudí na lajně se tomu divil,“ zlobil se kouč Klatov.

Na každý pád, pokutový kop se kopal a Lokomotiva díky němu vyrovnala. Neradovala se však dlouho. O čtyři minuty později totiž Klatovy udeřily podruhé. Tentokrát se trefil Šťastný. „V tu chvíli jsem si myslel, že už zápas zvládneme vítězně,“ povídal Lepeška.

Spletl se. Hosté přidali a dvěma góly skóre atraktivního duelu otočili. „Přestali jsme hrát a byli za to potrestáni,“ hlesl kouč klatovské devatenáctky, jehož mrzel další inkasovaný gól po standardní situaci.

Archivní snímek.Zdroj: archiv Deníku a Jiří Pojar

V závěru pak hosté výsledek ještě upravili na konečných 4:2. „To už jsme to otevřeli a hnali se za vyrovnáním. Bohužel jsme dostali čtvrtý gól,“ posteskl si Martin Lepeška. „Celkově však soupeř vyhrál zaslouženě. Byl disciplinovanější a udělal méně fatálních chyb,“ uznal trenér klatovského družstva.

SK Klatovy 1898 U19 - Lokomotiva U19 2:4 (1:0)

Branky: 2. Weber, 51. Šťastný – 67. a 82. Tomandl, 47. Šimek z penalty, 85. Martinec. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 1:1. Diváci: 30. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava Klatov: Baloun – Šašek, Šťastný (88. Ouda), Hošek, Šlechta (31. Kutka), Weber, Pešek, Pretzelmayer (68. Lucák), Tomaka, Fiala, Říha. Trenér: Martin Lepeška.