Už ve třetí minutě se trefil talentovaný Marek, jenž ve svém útlém věku nakoukl i do kádru dospělého A týmu. „Měli jsme tam i další velké šance, ze kterých jsme mohli přidat druhý gól, ale to se bohužel nestalo,“ litoval trenér Klatov Martin Lepeška. „Druhá polovina úvodního poločasu se nám moc nepovedla. Soupeř nás začal přehrávat a vytvořil si tlak,“ pokračoval kouč Klatovanů.

To nejzajímavější se na hřišti událo až ve druhé pětačtyřicetiminutovce. „Soupeř srovnal, my pak zase odskočili. Ale náš výkon měl klesající tendenci, takže Doubravka dokázala skóre otočit. Naštěstí jsme do závěrečného hvizdu ještě stihli vyrovnat a na penalty zvítězili. Celkově to byl velmi vyrovnaný zápas a dva body z něj bereme,“ uzavřel hodnocení klatovský trenér.

V Plzni uspěli také fotbalisté Klatov do sedmnácti let, kteří svého stejně starého protivníka porazili i díky dvěma trefám Lukáše Šlechty 4:2, a odčinili tak potupný debakl 2:8 z úvodního kola proti Lokomotivě.

SK SENCO Doubravka U19 – SK Klatovy 1898 U19 3:3

PK: 2:4. Poločas: 0:1. Branky: 64. a 72. Adlt, 53. Drtil – 3. a 59. z penalty L. Marek, 82. Říha. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 1:3. Diváci: 30. Sestava Klatov: Weber – Fiala, Frančík, L. Marek, Petrželka, Pretzelmayer, Šašek, Škoch, Šlechta (46. Pešek), Tomaka, Říha. Trenér: Martin Lepeška.

Ostatní výsledky 2. kola ČDD U19: Sportovní škola Plzeň – Hořovice 1:5, Petřín Plzeň B – Lokomotiva České Budějovice 4:2, SKP České Budějovice – Malše Roudné 4:0, FC Táborsko B – Junior Strakonice 6:2, Aritma Praha – Tatran Sedlčany 4:1, Jiskra Domažlice – Spartak Příbram 3:0, TJ Přeštice – Slavia Vejprnice 9:1.

SK SENCO Doubravka U17 – SK Klatovy 1898 U17 2:4

Poločas: 1:3. Branky: 5. J. Mareš, 66. Kubička – 21. a 88. Šlechta, 24. Vyčichl, 27. Ryba. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 1:3. Diváci: 30. Sestava Klatov: Žežula – Berka, Daněk, Vyčichl, Ryba, Pešek, Hošek, Šlechta, Lucák, Bořánek, Vaňourek. Trenér: Karel Žák.

Ostatní výsledky 2. kola ČDD U17: Sportovní škola Plzeň – Hořovice 2:9, Petřín Plzeň B – Lokomotiva České Budějovice 2:1, SKP České Budějovice – Malše Roudné 4:2, FC Táborsko B – Junior Strakonice 7:0, Aritma Praha – Tatran Sedlčany 7:0, Jiskra Domažlice – Spartak Příbram 2:4, TJ Přeštice – Slavia Vejprnice 9:3.