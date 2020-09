Fotbalové Běšiny zatím v letošním ročníku áčkové skupiny IV. třídy připomínají rozjetou lokomotivu. Zkrátka ultrarychlý vlak s čiperným strojvedoucím, který jen tak nezastaví. Je však pravda, že po jednoznačných výhrách nad Dlažovem, TJ Spůle a nad rezervou Vrhavče to tentokrát tak snadná šichta nebyla.

Fotbalisté Běšin děkují fanouškům za podporu. | Foto: archiv Jiřího Vališe

Běšiny v nedělním zápase čtvrtého kola proti záloze Měcholup dvakrát prohrávaly, ale nakonec dokázaly skóre otočit a zvítězit 4:2. „Zatím to byl pro nás nejtěžší zápas. Věděli jsme, že to nebude lehké utkání, a když jsme prohrávali 0:1, museli jsme začít pořádně makat. Jsem moc rád, že jsme to nakonec zvládli a zvítězili. Ty emoce, co jsme na hřišti měli, jsem u kluků viděl poprvé v životě,“ pochvaloval si běšinský Jiří Vališ, jenž v zápase zaznamenal dvě branky a stal se hlavní hvězdou.