„Velká spokojenost,“ hlásil do éteru trenér švihovských fotbalistů Adam Popelka. „Hlavně ve druhém poločase jsme podali nejspíš nejlepší výkon za dobu, co jsem tady ve Švihově,“ rozplýval se mladý trenér ambiciózního celku, který vloni skončil jen těsně před branami baráže o postup do krajské I. B třídy.

Po výrazné obměně kádru jsme za tři body šťastní, radoval se horažďovický Jůda

Poznamenal ale, že kvalitu utkání hodně ovlivnil terén, který byl sice na začátku duelu regulérní, ale vinou neutuchajícího deště po celou dobu bitvy zanechal stopy. „Celý zápas pršelo, takže s přibývajícím časem bylo už složitější na tom hrát fotbal, ale my to zvládli. Myslím si, že jsme mohli zvítězit i vyšším rozdílem, Janovice jsme do ničeho moc nepustili,“ přidal ještě Adam Popelka a je rád, že jeho mančaft dal zapomenout na předchozí domácí utkání s TJ Sokol Vrhaveč, které skončilo po remíze 2:2 dělbou bodů.

Nové zázemí fotbalového klubu FC Švihov prožilo další vítězné oslavy. A to díky víkendovému úspěchu a výhře 3:1 nad Janovicemi.Zdroj: FC Švihov

„Zejména první poločas proti Vrhavči byl z naší strany naprosto tragický. To by nestačilo ani na třetí třídu,“ čílil se kouč. „Teď jsme naopak proti Janovicím podali diametrálně odlišný výkon, mám radost,“ doplnil rozvášeněný trenér.

Hradešice poprvé v sezoně padly, hattrick Kodýtka nestačil

Jak už bylo zmíněno na začátku, Švihovští se dostali do čela nejen díky vítězství, ale také díky zaváhání Hradešic, které nezvládly přestřelku na půdě rezervy lubského Startu, kde padly 4:5.„Prohráli jsme první zápas a musím říct, že zaslouženě. Domácí hráči byli ve všech parametrech lepší. Bojovnost, důraz, ale také po fotbalové stránce jsme prostě nestíhali. Na zamyšlenou jsou výkony některých hráčů, kteří si v určitých situacích počínali vyloženě hloupě a svým bráněním nebráněním domácím hodně věcí usnadňovali. To musíme do příštích zápasů vyřešit, protože takhle bychom dostávali branky také od slabších soupeřů,“ má jasno hradešický kouč František Melka.

Fotbalisté Hradešice (na archivním snímku hráč v černo-žlutém dresu).Zdroj: David Koranda

„Pochválit naopak musím Míru Kodýtka, který je na začátku soutěže hodně produktivní a také v Lubech dokázal, že branky střílet umí,“ dodal trenér Hradešic, jehož mužstvo v tabulce kleslo na třetí místo – za vedoucí Švihov a právě druhé Luby. Třetí je momentálně Dlouhá Ves, která porazila Chudenice 3:0 i přesto, že od 11. minuty hrála v oslabení bez vyloučeného Františka Jány, který dle zápisu rozhodčího zmařil zjevnou brankovou možnosti soupeře mimo pokutového území - a za to dostal červenou kartu.

Výsledky 1. kola okresního přeboru: Švihov – Janovice 3:1 (0:0, 50. Toman, 70. Polívka, 82. Sláma – 80. Macura), Kašperské Hory – Vrhaveč 1:5 (0:2, 47. Jirovec – 24., 28. a 63. Mundl, 57. L. Lorenc, 89. Votípka), Dlouhá Ves – Chudenice 3:0 (0:0, 64. a 74. Švec, 82. Goby), Nezamyslice – Veřechov 1:1 (0:0, 75. Jiřík – 67. Richter), Plánice – Nýrsko B 1:2 (1:1, 32. Plánička – 33. Taušek, 85. M. Bastl), Luby B – Hradešice 5:4 (1:0, 53., 65. a 71. Jirotka, 17. Šleis, 61. Beránek – 67., 82. a 90+3. Kodýtek, 73. F. Melka z penalty), Sušice B – Malý Bor 1:1 (0:1, 52. Gutwirt – 22. Petřík).

Fantastické zmrtvýchvstání nováčka! Zlatý bod, liboval si trenér Strážova