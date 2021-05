„První půle byla z naší strany poměrně dobrá, ale druhý poločas naprosto katastrofální, “ řekl fotbalista Klatov Zdeněk Krejčiřík.

Vědu z výprasku ale mladý talent pošumavského fotbalu nedělá. „Zatím společně trénujeme asi dva týdny. Při trénincích se zaměřujeme na nabrání ztracené kondice, která nám teď v Domažlicích ve druhé půlce chyběla, ale hodně také pracujeme s míčem,“ poodkryl Krejčiřík tréninkovou náplň týmu.

Je rád, že už se situace ohledně pandemie uklidnila a mohl se vrátit zpátky na hřiště, kde se cítí jako ryba ve vodě.

Zdeněk Krejčiřík.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Na společné tréninky a zápasy jsem se už moc těšil. Fotbal mi chyběl. Během lockdownu jsem se sice snažil běhat, ale to mě samotného příliš nebavilo. Vlastně jsem neměl ani motivaci, když se nevědělo, kdy začneme trénovat a hrát,“ přiznal upřímně klatovský borec, jenž během dvoutýdenního zápřahu pocítil, že před ním stojí spousta práce.

„Cítil jsem, že jsem rychleji zadýchaný. Bylo to teď trošku těžší, ale už se do toho pomalu všichni dostáváme a věřím, že to bude jenom lepší,“ má jasno fotbalista.

První utkání memoriálu Matěje Strejčka se jemu ani spoluhráčům nepovedlo. Šanci ukázat, že i v Klatovech umějí hrát fotbal, ale budou mít Západočeši ještě čtyřikrát. Proti Přešticím, Doubravce, Mýtu a týmu plzeňského Petřína. „Už vloni měl turnaj kvalitu a celkem dobře nahradil divizní soutěž,“ tvrdí.

Přesto věří, že memoriál bude pouhou částí přípravy na nový soutěžní ročník. „Osobně si myslím, že se situace okolo covidu už zhoršovat nebude a v červenci nebo srpnu už budeme zase bojovat o mistrovské body,“ uzavřel Krejčiřík.