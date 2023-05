Fotbalisté Hradešic potvrdili v rámci 23. kola okresního přeboru papírové předpoklady, byť je v neděli odpoledne čekalo derby, a to zpravidla nemívá favorita. Hosté ovšem na půdě Malého Boru díky skvělému výkonu v prvním dějství vyhráli 4:2 a stále živí naději na prvenství.

TJ Sokol Hradešice (černožlutí), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Na derby jsme přijeli v sestavě, která má do ideálu daleko, jenže domácí na tom byli ještě hůř než my, a tak jsme v prvním poločase splnili roli favorita. Do branky domácích se postavil hráč z pole a my se snažili využít této slabiny ke vstřelení co nejvíce gólů. To se nám celkem bez větších problémů dařilo a dokázali jsme vstřelit tři branky, kdy se postupně trefovali František Poskočil, Filip Vaněček a David Vaněček. Z dalších šancí jsme bohužel žádnou branku nepřidali, ale i tak jsme odcházeli do kabin s vývojem utkání spokojeni,“ uvedl v hodnocení první půle trenér Hradešic František Melka starší.

„Druhý poločas byl ale z naší strany parodií na fotbal. Domácí už hráli jen v deseti a my jsme asi podlehli mylnému dojmu, že už se nemůže nic stát. Hráli jsme přesný opak toho, co jsme si řekli v kabině, a také my jsme inkasovali laciné branky. Nejprve jsme namazali soupeři přímo na nohu a druhý gól jsme dostali z přímého kopu, kdy si Petr (brankář Písečný – pozn. autora) špatně postavil zeď,“ čertil se kouč a ještě malou chvíli pokračoval.

„Domácí i v deseti bojovali a my se dopouštěli hloupých chyb, díky kterým jsme jim dávali šanci na srovnání skóre. Naopak na druhé straně jsme nedokázali trefit branku a uklidnili jsme se až deset minut před koncem, kdy skóroval Lukáš Zdichynec,“ doplnil k hodnocení malinko rozpolcený kormidelník.

Jeho tým ale nakonec zvítězil, a to je to nejdůležitější. „V neděli jsme sehráli dva naprosto odlišné poločasy. Jestliže v tom prvním jsme vstřelili tři branky a mohli přidat minimálně další dvě, v tom druhém jsme herně absolutně propadli. Důvodů by se našlo víc, ale zmínil bych malé sebevědomí některých hráčů a individuální chyby na důležitých postech. Nicméně jsme derby vyhráli a připsali si tak další tři body,“ dodal závěrem lodivod druhého týmu tabulky.

SK Malý Bor 1929 – TJ Sokol Hradešice 2:4

Poločas: 0:3. Branky: 56. a 69. Hlaváč – 11. Poskočil, 20. F. Vaněček, 44. D. Vaněček, 81. Zdichynec. Rozhodčí: Hájek – Horský, Šmrha. ŽK: 2:3 (29. Jára, 36. Vodička – 40. Hosnedl, 62. F. Vaněček, 44. M. Buchta, 81. Zdichynec). Diváci: 80. Sestava SK Malý Bor 1929: Dáňa – Nováček, Sládek, Krištof (16. J. Kodýtek), Hlaváč, Kocum, Jára, Forman, Trubač, Vodička, D. Šipla. Trenér: Josef Chalupný. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný – Vachovec (73. M. Kodýtek), Panuška, Frančík, Poskočil (58. Gabriel), Hosnedl, D. Vaněček, F. Vaněček, M. buchta, Zdichynec, P. Melka (82. Uhlík). Trenér: František Melka starší.

