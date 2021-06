V Plzni, v areálu fotbalové Doubravky, jste prohráli nejtěsnějším možným rozdílem. Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?

Při inkasovaném gólu jsme byli nedůrazní a míč se odrazil od našeho hráče do brány. Zápasy někdy standardní situace rozhodují a my se na ně musíme více koncentrovat. Obzvlášť za stavu 0:0. Jinak jsem rád, že jsme mohli konečně sehrát utkání se soupeřem naší úrovně. Byli jsme trochu více na míči než proti Domažlicím a Přešticím. Je ale vidět, že ta sedmiměsíční pauza byla fakticky dlouhá, a bude ještě chvilku trvat, než se do toho dostaneme a dotrénujeme.

Dalo se podle vás ze zápasu vytěžit více? Co o osudu celého utkání rozhodlo?

Když vezmu v potaz šance, tak si asi Doubravka zasloužila o ten jeden gól vyhrát. My jsme zejména ve druhé půlce nedokázali řešit situace na posledních dvaceti metrech a vytvořit si vyloženou brankovou příležitost.

Martin Janda.Zdroj: David Koranda a Jindřich Schovanec

V prvním dějství jste hrál na netypické pozici, a sice na hrotu útoku. Jak jste se na tomto postu cítil?

Trápí nás zranění, bylo nás málo. Kouč mi dal šanci na hrotu a já si to rád vyzkoušel. Kromě posledních minut zápasu, kdy mě trenéři díky výšce vysouvali zejména za nepříznivého stavu, tak takovou porci minut jsem na hrotu ještě asi nedostal. Hrálo se mi celkem dobře, měl jsem tam i dost prostoru. Jen škoda, že jsem to nesplatil brankou. Druhou půlku už jsem ale hrál opět uprostřed záložní řady, kde jsem víc na balonu, a to mi asi svědčí víc.

Zápas poznamenalo nepříjemné zranění spoluhráče Jakuba Brabce, kterého musela odvézt sanitka. Jak jste celou situaci viděl vy?

Myslím si, že to byl klasický souboj. Nic zákeřného. Bohužel pro nás a hlavně pro Jakuba to skončilo zraněním. Kuba je velký bojovník, do všeho jde po hlavě. Já sám ho trošku ve druhé půli hecoval a trošku mě teď mrzí, že na tom možná mám i svoji zásluhu. Snad se dá brzy dohromady.

Kouč Doubravky Zbyněk Kočí říkal, že po této události už byla hra poměrně dost rozháraná. Měli jste situaci okolo spoluhráče Jakuba Brabce v hlavách?

Nemyslím si, že bychom to po zbytek zápasu měli nějak v hlavách. Ale pravda je, že od té doby to bylo nahoru dolů. My se hnali za vyrovnáním a Doubravka chodila do brejků. Naštěstí ani jeden nedotáhla ke gólu.

V sobotu jste měli ve čtvrtém zápase memoriálu přivítat Mýto, to ale utkání s vámi odmítlo sehrát. Místo toho však vyzvete Meclov, tým z krajského přeboru. Jak se na tento mač těšíte?

Mýto si bohužel postavilo hlavu a zápas z komických důvodů zrušilo. Naštěstí vedení domluvilo Meclov, a tak se letos půjde v Klatovech poprvé na fotbal. Sám už se nemůžu dočkat.