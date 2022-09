FOTO, VIDEO: Klatovské fotbalistky řádily na jihu, sedmi góly zničily Borovany

„Mám informace od jedné známé, že se jedná o běhavé a důrazné družstvo, takže si myslím, že nás čeká těžší utkání než před týdnem na hřišti Borovan. Tam jsme sice vyhráli, ale musíme si dát teď pozor na úvod utkání. Dostat se totiž do dvougólového manka jako tam, to by se nám tentokrát nemuselo moc vyplatit,“ uvědomuje si kouč klatovských žen Václav Míka, jehož cíle se ovšem ani v zápase proti Spartaku nemění. „Chceme doma vyhrát a doufám, že to zvládneme. Rád bych touto cestou také na náš zápas pozval všechny fanoušky. Holky budou jejich podporu potřebovat,“ dodal trenér Míka.

Program 2. kola - sobota 10.00: Blatná – České Budějovice, neděle 14.00: Klatovy – Spartak Kaplice, 15.30: Táborsko – Mokré.

Pozn.: TJ Calofrig Borovany má kvůli lichému počtu účastníků v soutěži volno, Hradiště – Jiskra Domažlice (hráno již v pátek, 4:1).

