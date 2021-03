„Gólů jsem mohl dát více, ale s ohledem na všechny okolnosti jsem se svým gólovým příspěvkem spokojený. Můj standard je mít minimálně dvouciferný počet branek za půlku sezony a to jsem splnil, takže za to jsem rád,“ svěřil se Deníku dešenický kanonýr, jehož tým v osmi zápasech podzimu vybojoval dvanáct bodů.

Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

„Osobně jsem chtěl být v tabulce o trošku výše (Startu patří 7. příčka – pozn. autora), ale s ohledem na to, že jsme se sotva scházeli na zápasy, to není až tak špatná bilance. Jestli se budeme po restartu soutěží scházet v relativně plném počtu, tak se v tabulce určitě posuneme na přední příčky, o to strach nemám,“ má jasno.

Jenže teď je otázkou, kdy amatérské soutěže dostanou zelenou. Zvlášť, když od včerejšího dne platí nová a přísnější vládní opatření. „Bohužel restart amatérských soutěží se neustále oddaluje a jinak tomu nebude ani v tomto případě, zvlášť když je teď nejhorší epidemická situace za celou dobu pandemie,“ není Flor optimistou v tom ohledu, že se na konci března soutěže znovu rozjedou.

„Je to velká komplikace pro dohrání sezony. Už teď byl velmi nabitý plán zápasů až do léta. Myslím si, že podzimní zápasy by se ještě dohrát stihly, ale kompletní sezona? To je podle mého názoru naprostá utopie,“ míní útočník Startu.

Mezi tím se tak musí v kondici udržovat sám. A to v rámci možností a platných nařízení. „V této nelehké době je to trošku složitější, ale stále člověk měl dostatek možností. Já osobně jsem se snažil chodit na pěší túry s našim jezevčíkem do lesa, jezdil jsem na kole a doma si dával občas nějaké silové posilování,“ prozradil Flor s tím, že s příchodem teplého počasí se snažil pracovat také na zahradě. „Tím se člověk také nějakým způsobem udržuje v kondici,“ podotkl.

A jaký má dešenický snajpr názor na to, že se teď smí sportovat jen v rámci obce, kde daný jedinec žije. „Moc s tím nesouhlasím,“ utrousil závěrem.