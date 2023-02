Fotbalistky, které jsou nováčkem divizní skupiny C a po podzimní části mistrovské sezony jim v devítičlenné tabulce patří sedmé místo, tři dny v Sušici makaly. „Hrábla jsem si fakt na dno,“ přiznala po soustředění gólmanka SK Klatovy 1898 Michaela Müllerová a v této souvislosti připomněla hlavně běžecké aktivity na ostrově Santos. „Uvědomila jsem si, že mám stále na čem pracovat. Ale nakoplo mě to, chci být platnou členkou našeho týmu, a je mi jasné, že samo to nepůjde. Makám,“ dodala osmnáctiletá brankářka.

Centrem soustředění klatovských fotbalistek byl sportovní areál TJ Sušice, kde dvakrát denně již více než půl roku nově vzniklý tým využíval hřiště s umělým povrchem. Při výbězích zase fotbalistky poznávaly krásná zákoutí sušického ostrova Santos, věrnými parťáky se klatovským děvčatům stala i švihadla, která mučila před restaurací Na Fufernách, kde výpravě z klatovského klubu hodně chutnalo, a která se o ně bezvadně starala. A skvěle se fotbalistkám spalo Na Roušarce. Pochopitelně nechyběla ani potřebná regenerace, a to formou relaxu v sušickém krytém bazénu.

Program soustředění si pochvalovala Veronika Kaslová. „Trenéři nám připravili skvělý program. Cvičení měla hlavu a patu, a měla smysl,“ vypíchla sedmnáctiletá záložnice. „A hlavně, tmelily jsme partu, fakt to bylo i přes tu dřinu hodně fajn,“ podotkla její spolubojovnice Valentýna Němcová.

Václav Míka skončil, tým převzala nejlepší kanonýrka

Program třídenního zimního soustředění byl enormně nabitý. Tréninkové dávky naordinovalo fotbalistkám z malebného města pod bájnou Černou věží nově vytvořené trenérské kvarteto - hrající hlavní koučka Petra Čubanová s jejími asistenty Jiřím Pytlem, Radkem Smolíkem a hrající asistentkou Markétou Rajalovou. Ke změně na trenérském postu došlo na základě rozhodnutí vedení klatovského klubu, které tak vyřešilo stále se prohlubující komunikační propast mezi dnes už bývalým trenérem Václavem Míkou a ženským týmem.

FOTO, VIDEO: Klatovské fotbalistky se na halovém turnaji v Soběslavi neztratily

„Vážím si důvěry a cítím obrovskou zodpovědnost. Naštěstí mám kolem sebe perfektní realizační tým, který skvěle šlape,“ uvedla trenérka Petra Čubanová, která i přes povinnosti lodivodky dál bude obouvat kopačky a dál bude určitě tahounem týmu i na hřišti. Na podzim tomu tak bylo, byla nejlepší střelkyní Klatov a sedm tref do černého ji zajistilo po podzimní části výborné osmé místo mezi kanonýrkami céčkové divizní skupiny.

Fotbal je kolektivní sport, připomíná nová trenérka

„Nehodlám se otáčet zpátky. A to žádným směrem. Musíme koukat před sebe a soustředit se na to, co nás čeká. A tím je mistrovské jaro,“ podotkla čtyřicetiletá zkušená fotbalistka a při připomínce jejího střeleckého úspěchu zdůraznila, že fotbal je kolektivní sport, takže nehraje na individuální statistiky, ale je pro ni nejdůležitější týmový výsledek. Podle trenérky je veliká škoda, že se zimního soustředění nezúčastnilo více hráček, než dvanáct, ale i jí je jasné, že ne každému umožní práce, škola či rodina odjet na tři dny mimo svůj domov.

„To se nedá nic dělat, ty holky, které tady v Sušici byly, soustředění poctivě odmakaly. Vážím si těch, které se urvaly od svých každodenních povinností a přijely třeba jen na den. Za to všem patří můj velký dík. Poděkování patří i všem, kteří se na přípravě soustředění podíleli, fakt odvedli dobrou práci,“ dodala Čubanová, která si také pochvalovala prostředí, kde se soustředění odehrávalo. „Měli jsme všechno doslova u nosu a v příjemném prostředí,“ vyzdvihla.

Klatovský trenérský ´čtyřpack´ ale nepřipravilo svému týmu jen třídenní soustředění. Naordinovalo mu také zimní individuální tréninkové dávky, které některé hráčky poctivě plní, jiné zase v plnění mají rezervy. Jednou týdně se fotbalistky schází v hale a od února k tomu přibyly tréninky i venku, zatím na umělce v prostorách bývalých kasáren. „Start soutěže se rychle blíží a není na co čekat. Musíme se co nejlépe připravit. Doba hájení skončila a my chceme být lepší. Chceme se posunout v tabulce výš. V Klatovech se rozhodně body rozdávat nebudou,“ varuje ostatní soupeřky zcela odhodlaná Petra Čubanová.

Fotbalistky sehrají v březnu dva přípravné zápasy. S kým?

Nedílnou součástí přípravy na mistrovské jaro jsou přátelská utkání a jinak tomu není ani u klatovských fotbalistek. Trénikový přáteláček odehrály klatovské fotbalistky v neděli proti ligovým žákům SK Klatovy 1898 do 14 let. A v plánu mají Západočešky ještě dvě herní prověrky. Na domácí umělce se v neděli 12. března od 14.30 hodin utkají s béčkem žen plzeňské Viktorie, které kraluje divizní skupině B. Dalšími přípravnými soupeřkami Klatov budou fotbalistky z Blatné. „Utkání odehrajeme o víkendu 18. či 19. března, tedy týden před první mistrákem. Den, čas a místo po vzájemné dohodě ještě upřesníme,“ uvedla vedoucí klatovského družstva žen Yvetta Chmelová.

Posledním soupeřem, který se proti ženám SK Klatovy 1898 v rámci přípravy postaví, bude tým klubových trenérů. Tento duel už se stal tradicí a odehraje se v pátek 24. března od 18 hodin. Úvodní důležitá ostrá bitva o první kolekci jarních mistrovských bodů klatovské fotbalistky čeká v neděli 26. března od 10.30 hodin, kdy na domácím hřišti přivítají soupeřky z Borovan. Ty v úvodním měření sil letošní sezony skolily na jejich půdě jednoznačně 7:2. Klatovanky Calofrig z jihu Čech zdolaly i v rámci nedávného futsalového turnaj v Soběslavi. Na turnaji O pohár okresního předsedy své soupeřky udolaly těsně 1:0.

FOTO, VIDEO: Holkám i fanouškům patří poděkování, prohlásil Míka po generálce