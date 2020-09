Do další fáze Ondrášovka Cupu postupuje i starší kategorie TJ Sušice

Po kategorii U10 slaví postup do další fáze Ondrášovka Cupu také fotbalisté TJ Sušice do 11 let. Svěřenci trenérů Patrika Hubáčka a Martina Ducháče nestačili v prvním předkole pouze na domácí Strakonice a do dalšího kola postoupili z druhého místa.

TJ Sušice U11. | Foto: facebook TJ Sušice