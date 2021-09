Zatímco fotbalisté SK Klatovy 1898 do 19 let zvítězili nad svým soupeřem z jihu Čech 2:1, mladší dorostenci mu podlehli – vysoko 1:6. V příštím kole jedou mladí klatovští fotbalisté Přeštic.

O vítězství nad jihočeským protivníkem rozhodl dvěma góly v rozmezí 40. a 50. minuty Jakub Fiala. „Do stavu 2:0 jsme byli na hřišti lepším týmem a měli zápas plně pod kontrolou. Po hodině hry ale soupeř snížil, vycítil šanci a zatlačil nás. Naštěstí jsme to ustáli a výsledek ubránili, i když nás jednou zachránila i tyčka. Celkově jsme si ale o ten jeden gól asi zasloužili vyhrát,“ hodnotil zápas trenér klatovského staršího dorostu Martin Lepeška.

Klatovští fotbalisté (na archivním snímku hráči v modrých a bílých dresech) se utkali s týmem SKP České Budějovice. Starší dorostu vyhrál 2:1, borci do 17 let prohráli. | Foto: archiv Deníku

Po vydřeném a nesmírně cenném bodu ze hřiště silných Hořovic (3:3) si fotbalisté SK Klatovy 1898 do devatenácti let připsali další úspěch.

