Na pravidelném úterním jednání Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Klatovy se po víkendovém kole okresních soutěží řešil osud hradešického fotbalisty Michala Frančíka, ale také klub FK Dukla Janovice jako takový. Proč? A jaké padaly tresty?

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Michal Frančík, fotbalista TJ Sokol Hradešice, byl ve víkendovém utkání prvního kola (druhý hrací víkend) okresního přeboru na hřišti rezervního týmu Startu Luby (2:2) vyloučen rozhodčím Radimem Kourou po dvou žlutých kartách.

Zajímavostí je, že první žlutou kartu viděl dvacetiletý hráč až v 90. minutě, druhé napomenutí následovalo o minutu později. Frančík od disciplinárky vyfasoval peněžitou pokutu ve výši 400 Kč.

Rozhodnutí DK OFS Klatovy 22.08.2023Zdroj: fotbal.cz

Mnohem hlouběji do kapsy bude muset sáhnout klub FK Dukla Janovice, který v předehrávaném zápase 13. kola nového ročníku III. třídy (již 13. srpna) porušil povinnosti pořádajícího klubu v zápase mezi tamním béčkem Dukly a Tatranem Velké Hydčice (2:4). Od kárné komise OFS Klatovy dostal pokutu 15 tisíc Kč za porušení Disciplinárního řádu 65, odstavce 2, písmen a, c. Ruku na srdce, to je na poměry okresního fotbalu vskutku gigantická částka.

Disciplinární řád FAČR, článek 65.Zdroj: FAČR

Čím se tedy Janovice konkrétně provinily? Zmiňovaný článek 65 Disciplinárního řádu FAČR píše o porušení povinností pořádajícího klubu, jeho druhý odstavec a písmena a, c zmiňují, že klub nepřijal taková opatření, aby v areálu stadionu nebo jeho bezprostředním okolí nedošlo k výtržnostem, poškození zařízení stadionu, potyčkám, fyzickým napadením nebo k pokusu o takové jednání.

Klub dle rozhodnutí dopustil to, aby na jeho území došlo k fyzickému napadení delegované osoby, člena orgánu Fotbalové asociace ČR, hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby divákem.

