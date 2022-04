Hrdinou mužstva se v obou případech stal vyhlášený kanonýr Petr Sládek, jenž se proti oběma soupeřům trefil hned dvakrát. Čtyřmi přesnými zásahy tak výrazně přispěl k plnému bodovému zisku Hartmanic.

Tvrdě atakovaný fotbalista Petr Sládek.Zdroj: David Koranda

„I přesto, že jsme absolvovali dva zápasy v průběhu devatenácti hodin a oba byly pro nás, ale vlastně i soupeře hodně náročné, dvě vítězství jsme si pořádně užili. Veliká podpora a poděkování patří také všem našim hartmanickým fanouškům,“ řekl Deníku útočník Petr Sládek.

V letošní sezoně okresní trojky nastoupil už k šestnácti duelům a trefil se hned třináctkrát. „Za to ale musím poděkovat svým spoluhráčům za kvalitní přihrávky do šancí a úžasnou spolupráci v rámci celého týmu. Svým způsobem děkuji i celé své rodině za to, že mě v tomto koníčku podporuje,“ culí se.

Protihráči se s Petrem Sládkem nemazlili.Zdroj: David Koranda

Ačkoliv je v letošním ročníku gólově při chuti, osobní cíle si nedává. Koneckonců, fotbal je kolektivní sport. „Ani teď, ani na začátku sezony jsem si žádné cíle ohledně počtu branek nedával. Mé úspěchy a úspěchy mých spoluhráčů patří celému týmu,“ vysvětluje Sládek.

V květnu mu bude už 42 let, nejpopulárnějším sportem světa se ale chce bavit co nejdéle. „Fotbalem žiji už od dětství a snad ještě dlouhou dobu budu. Pokud mi to zdraví dovolí,“ vypočítává. Hartmanice se i díky němu drží na druhém místě tabulky a útočí na postup do okresního přeboru.

„Ale cílem není postup. Chceme utužovat kolektiv a udržet fotbal v Královském městě Hartmanice,“ říká šutér a závěrem vysvětluje, proč nosí na zádech číslo 10. „Desítku mám už odmalička. Jsem přece nejlepší hráč Hartmanic,“ směje se.

