IV. třída – skupina C, 5. kolo: Žihobce – Hradešice B 3:3 (2:4 na penalty, 3:1, 17. Lemberger, 19. Aušprunk, 20. Skrbek – 16. a 83. Kalčík, 90. Waldmann vlastní), Sušice C – Zavlekov 4:3 (3:3, 19. a 78. z penalty Chudý, 10. Faraon, 17. Hrubec – 25. Herz, 27. Kirpal, 32. Maxa), Nalžovské Hory – Hory Matky Boží 3:0 (0:0, 47. Moravec, 85. Kovářík, 90. Jedlička).

Poslední skupině okresního pralesa i nadále vévodí fotbalisté obnoveného mužstva TJ Sušice C. Tentokrát „Celtic“ udolal Zavlekov těsně 4:3, když o vítězství rozhodl dvanáct minut před koncem z penalty Chudý. Sušice tak po porážce z úvodního kola zvítězila počtvrté za sebou.

/IV. TŘÍDA/ Minulý týden kvůli lichému počtu účastníků v soutěži odpočívali, ale o uplynulém víkendu šli opět do akce. Fotbalisté TJ Start Dešenice potvrdili v zápase 5. kola áčkové skupiny okresní IV. třídy roli favorita a domácí Dlažov porazili 5:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.