Fotbalistky SK Klatovy 1898 čeká v neděli od 17 hodin poslední utkání letošní sezony. Svěřenkyně hrající trenérky Petry Čubanové míří na Chodsko, kde se v rámci 18. kola céčkové skupiny České divize žen střetnou s domažlickou Jiskrou.

9. kolo divize žen, skupina C: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice 1:1 (1:0). | Foto: Yvetta Chmelová

Divizní nováček z Klatov je před posledním zápasem ročníku na velice pěkném čtvrtém místě devítičlenné tabulky. Má krásných čtyřiadvacet bodů. Ale na záda jim dýchá rival ze sousedního okresu, domažlická Jiskra. Ta na Klatovy ztrácí dva body a je tedy jasné, že na hřišti v Domažlicích se bude v posledním utkání sezony lámat chléb a bude se tam bojovat o čtvrtý flek.

Na derby s Domažlicemi, se kterými Klatovy na podzim remizovaly 1:1, se těší i autorka dvou branek v posledním utkání proti Hradišti Lucia Elisabeth Dubská. „Těším se na něj a chci si poslední zápas hodně užít. A dám do něj všechno, všechen svůj um i všechny síly. Bude to ale velmi těžký zápas. Pokud ale budeme hrát svoji hru, věřím, že z Domažlic přivezeme všechny body. A uděláme pro to maximum,“ říká odhodlaně sedmnáctiletá klatovská útočnice.

„Samozřejmě to bude těžký souboj, jelikož se s mnoha hráčkami dobře známe a víme, co od sebe očekávat. Ale pevně doufám v to, že najdeme nějaký platný recept, jak naše domažlické soupeřky překvapit, a že dotáhneme zápas do vítězného konce. Čtvrté místo v divizní skupině by pro náš tým holek, které spolu hrají sotva rok, bylo něco neuvěřitelného. A za tu skvělou práci, kterou odvádí na trénincích i zápasech, by si to rozhodně všechny zasloužily,“ říká před nedělní bitvou v srdci Chodska kapitánka SK Klatovy 1898 Markéta Rajalová.

Tato zkušená fotbalistka a opora Klatov před svým angažmá v rodném městě právě dres domažlické Jiskry oblékala. „Je to derby, které má pro mě v tomto směru i další náboj. Bude to určitě zajímavá a atraktivní bitva a věřím, že budeme v Domažlicích loupit. Každopádně uděláme pro to všechno,“ tvrdí Rajalová. „Přijeďte nás do Domažlic podpořit, bylo by fajn, mít vás, naše skvělé fanoušky, v zádech. S vámi nám to jde lépe,“ zve Markéta Rajalová na poslední utkání sezony, které v Domažlicích začíná úderem sedmnácté hodiny.

