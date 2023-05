„Bylo to vydřené vítězství," oddechl si po zápase trenér Švihova. Jeho tým přitom do utkání vlétl jako uragán a už ve 13. minutě se po nařízené penaltě a úspěšné exekuci v podání Michaela Petelíka ujal vedení. A pět minut před přestávkou navíc navýšil náskok mladík Baxa. „Začátek nám vyšel, celý první poločas byl vlastně z naší strany velmi dobrý. Ujali jsme se vedení 2:0 a měli i další šance, které jsme bohužel neproměnili," uvedl Adam Popelka.

Pokud nebudeme jezdit po zadku, nezachráníme to, uvědomuje si kapitán

„V posledních vteřinách první půle jsme ovšem udělali chybu, soupeř snížil a my mu tím umožnili vrátit se do zápasu," krčil švihovský kouč rameny. „Ve druhém poločase už to byl spíš velký boj. Nám se bohužel zranili oba stopeři (Štengl s Rybou), takže nastala menší komplikace, ale nakonec jsme vítězství uhájili a získali velmi cenné tři body," ulevil si kouč aktuálníhí lídra.

Jeho tým v letošní sezoně odehrál dvacet zápasů s bilancí dvanácti výher a osmi remíz. Jako jediný v soutěži zůstává neporažený, a tak to chce nechat i po středě, kdy Švihov čeká pikantní dohrávka odloženého zápasu 18. kola na půdě Chudenic. „Vůbec nebereme vážně, že se na jaře soupeři moc nedaří, to nehraje roli. Je to totiž derby, a to zpravidla nemívá favorita. Ale pokud chceme jít za svým cílem a udržet se v čele tabulky, musíme jednoznačně vyhrát," velí kouč.

FC Švihov - TJ START Luby B 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 13. M. Petelík z penalty, 40. Baxa - 45. Hrach. Rozhodčí: Koura - Kečkeš, Kopecký. ŽK: 3:3 (56. T. Ryba, 83. a 90+3. Toman - 17. Švec, 73. Křížek, 90+3. Hrach). ČK: 1:0 (90+3. Toman). Diváci: 120. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Štengl, T. Ryba (65. Havlíček), M. Petelík, J. Sláma (87. Kudják), V. Petelík, Aizner, Kašpárek, Polívka (34. Cibulka), Toman, Baxa. Trenér: Adam Popelka. Sestava TJ START Luby B: Hromada - Křížek, Hrach, Červený (17. Mareš), Vejskal, Čížek, J. Juřina, O. Juřina, Jirotka, Janda, Švec. Trenér: Libor Presl.

