Švihov sice v domácím duelu 5. kola po prvním poločase vedl nad Chudenicemi 2:0, ale po obrátce náskok ztratil. O to se v 78. a 80. minutě postaral hostující Martin Ježek, jenž dvěma slepenými góly zařídil Chudenicím cenný bod. Nutno ještě zmínit, že Švihovští hráli od 72. minuty po vyloučení kapitána Tomáše Ryby v oslabení. A to byl dost možná i klíčový moment závěru utkání.

5. kolo OPM: FC Švihov - TJ Sokol Chudenice (modří) 2:2 (2:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Do 60. minuty naprosto jednoznačný zápas, ve kterém jsme dominovali, vedli 2:0, ale měli jsme dát daleko více branek, protože šancí jsme měli opravdu hodně,“ říkal trenér Švihova Adam Popelka. „Co se však dělo potom, to už asi nehodlám komentovat. Oni mi to sami okomentují na disciplinárním řízení,“ vysvětlil švihovský kouč, který narážel na to, že si podle jeho názoru vzal zápas do rukou někdo jiný, a sice hlavní rozhodčí duelu, který jeho tým podle něj značně poškodil. „Jsem znechucený tím, co se v poslední době na okrese děje, že přemýšlím, jestli chci ve fotbale vůbec pokračovat,“ doplnil rozladěně.

A jak utkání hodnotili v táboře Chudenic? Do 60. minuty vlastně stejně jako trenér Švihova. „Pak však nastal jako mávnutím kouzelného proutku obrat ve vývoji hry, když domácí bez zjevného důvodu začali hrát ležérně, bez nápadu a naši hráči naopak jako pokropeni živou vodou začali utahovat šrouby. Najednou se více hrálo na domácí polovině, přicházely naše nebezpečné protiútoky a bohorovná pohoda se Švihovákům začala vytrácet. Když pak Péťa Lucák dvěma dravými pokusy o únik vyfauloval domácího stopera, atmosféra v týmu lídra velice zhoustla, současně se znatelnými obavami o dobrý výsledek. A oprávněně,“ popisoval nervy drásající víkendový souboj přeboru okresu fotbalový oddíl TJ Sokol Chudenice na svých facebookových stránkách.

„Naši borci za to vzali a oslabeného soupeře dvěma slepenými brankami totálně rozladili. S rychle se blížícím koncem nám sice kvalita domácích i přes oslabení dělala potíže, v brance byl ale v těchto okamžicích neprůstřelný „Rocky“ Kraus a ten ve spolupráci s ostatními obětavě hrajícími spoluhráči neskutečný výsledek uhájil,“ píše se dále v hodnocení třaskavé bitvy.

Švihov sice i nadále zůstává v letošní sezoně neporažený, ale s bilancí tří výher a čtyř remízových výsledků je až třetí. Druhé jsou aktuálně Hradešice (mají o dva body více než Švihov - 15), které o víkendu deklasovaly Nezamyslice na jejich hřišti 4:0. Všechny góly přitom daly až po změně stran.

„Do Nezamyslic jsme přijeli bez tří důležitých hráčů základní sestavy, a tak museli naskočit kluci, kteří většinou nenastupují od začátku. Navíc měli tito dorostenci v nohách dopolední zápas se Žákavou (vítězství 2:0), a tak jsem byl zvědav, jak si s tím poradíme. Kluci to ale zvládli a z Nezamyslic si vezeme zaslouženě tři body,“ kvitoval trenér hradešických fotbalistů František Melka.

Fotbalisté TJ Sokol Hradešice (na archivním snímku hráči v tmavých dresech).Zdroj: David Koranda

„Škoda jen, že jsme nepřidali další branky, protože šance jsme na to rozhodně měli. Na tom musíme pracovat, protože přijdou těžší soupeři, se kterými se tolik do brankových příležitostí dostávat nebudeme, a každá taková neproměněná příležitost nás může hodně mrzet,“ uvědomuje si zkušený lodivod.

Lepší než Hradešice jsou aktuálně pouze borci z lubské rezervy. Ti ve šlágru 5. kola uspěli na půdě zálohy TJ Sušice 2:0, když oba góly vstřelili až v závěrečných minutách (branky Startu: 81. Šleis, 83. Vozka). „Byl to velký boj, kdy si hráči nedali ani jeden volný metr na hřišti. Rozhodčí Václav Dušek měl co dělat, aby tento náročný derby mač zvládl udržet na uzdě, za což mu děkujeme a zároveň s hlavou v dlaních blahopřejeme soupeři k vítězství. V neděli to bylo o prvním gólu, a ten dali hosté v poslední čtvrthodince,“ uvedl zklamaně zkušený sušický fotbalista - stoper - Martin Kalný.

Pomyslný titul výkon víkendu však neputuje ani do Lubů ani do Hradešic, ale do Plánice, která v domácím prostředí smetla Kašperské Hory vysoko 9:0 a připsala si teprve druhou výhru v sezoně. „Do utkání jsme šli s tím, že už musíme prostě vyhrát. Moc dobře jsme věděli, jak na tom soupeř je, a že se mu také moc nedaří. A náš cíl jsme splnili. Nicméně k výhře nám pomohlo také to, že hosté k nám přijeli pouze v deseti lidech,“ poznamenal třiadvacetiletý útočník vítězného týmu z Plánice Radek Kovářík, jenž soupeři nasázel hned čtyři branky.

Výsledky 5. kola okresního přeboru mužů: Dlouhá Ves – Vrhaveč 2:2 (1:0, 30. Soudek, 47. Švajka – 90+1. Reitmajer, 90+2. Fait), Nezamyslice – Hradešice 0:4 (0:0, 49. Říha, 55. Kodýtek, 84. Hosnedl, 88. Šrámek), Švihov – Chudenice 2:2 (2:0, 25. Cibulka, 33. Petelík – 78. a 80. Ježek), Janovice – Malý Bor 0:1 (0:0, 89. Trubač), Plánice – Kašperské Hory 9:0 (5:0, 37., 65., 77. a 85. Kovářík, 26. a 41. Plánička, 3. Kohout, 30. Stupka), 60. Novák), Veřechov – Nýrsko B 3:3 (2:1, 2. a 37. Richter, 79. Vítovec – 27. z penalty a 50. J. Kotáb, 90. Kotlan), Sušice B – Luby B 0:2 (0:0, 81. Šleis, 83. Vozka).

